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İlyas Salman Karikatür Evi'nde

“Kalender Karikatür Muhabbeti” söyleşi dizisinin Kasım ayı konuğu Yeşilçam’ın usta ismi İlyas Salman olacak

İlyas Salman Karikatür Evi'nde
Gazete Kadıköy

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi ve Karikatürcüler Derneği’nin birlikte düzenlediği “Kalender Karikatür Muhabbeti” söyleşi dizisinin Kasım ayı konuğu Yeşilçam’ın usta ismi İlyas Salman olacak. Salman’la Yeşilçam’dan günümüze güldürü sanatı üzerine gerçekleşecek söyleşinin moderatörlüğünü Öznur Kalender yapacak. Çiçek Abbas başta olmak üzere sevilen unutulmaz filmlerin aktörü İlyas Salman’ın  konuk olduğu söyleşi 16 Kasım Cumartesi saat 14.00’de başlayacak ve herkesin katılımına açık.

Etiketler; #İlyas Salman #Kalender Karikatür Muhabbeti #kadıköy belediyesi karikatür evi
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