İllüstratörlerden öğrencilere destek

İllüstratörler Platformu, “Öğrenci Kolları Projesi” ile usta illüstratörlerle gençleri biraraya getirecek

Kadıköy merkezli İllüstratörler Platformu, Türkiye’de illüstrasyonun kendine özel bir alan yaratması için çabalarını sürdürüyor. Geçen yılın Aralık ayından itibaren Türkiye genelinde yaptığı Öğrenci Kolları çağrısı ilgiyle karşılandı. Tüm Türkiye’den 800 üzerinde üniversite öğrencisinin başvurduğu Öğrenci Temsilcilikleri kayıtları tamamlandı. Geçen ay da 8 Takım Lideri ile Kurucu Başkan Nurgül Şenefe çevrim içi etkinlikte öğrencilerle biraraya geldiler. ‘Öğrenci Kolları Galası’ adıyla İllüstratörler Platformu Youtube Kanalı’nda canlı yayında yapılan etkinliğe, Türkiye’deki pek çok üniversiteden öğrenciler katıldı.

İllüstratörler Platformu’nun kurucusu Nurgul Şenefe, “Türkiye’de illüstrasyon alanında saygıdeğer isimlerle birlikte gelecek neslin de illüstrasyona değerli katkılar sağlayacağı inancındayız. Ustalarla öğrencilerin buluşmasını sağlayarak aralarında bilgi ve deneyim alışverişine ortam yaratılacak ve üniversitelerde yarışmalar, paneller, söyleşiler organize edilecek” dedi.

Öğrenci Kolları Projesine katılmak isteyen tüm akademisyenler ve öğrenciler www.illustratorsplatform.net adresinden form doldurarak katılabilirler.

İLK ETKİNLİK KADIKÖY’DEYDİ

2019’da kurulan, Kadıköy Belediyesi’nin destekçileri arasında bulunduğu İllüstratörler Platformu, ilk söyleşisini Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirmişti. Platformun kurucusu Nurgül Şerefe, Gazete Kadıköy’e verdiği röportajda “Temel amaçlarımız, illüstrasyonun dokunduğu her alanda başta sanatçı ve sanatçı adaylarının yanı sıra kurum ve kuruluşları desteklemek, pazardaki gerçek potansiyelin ortaya çıkmasını sağlamak. Taraflar arasında iş birliğinin ve sinerjinin artmasını sağlamayı, yeni sanatçı adaylarının sektöre girişini kolaylaştırmayı, onlara destek olmayı, sanatçıların yurtdışına açılmalarını sağlamayı, onlara iş geliştirme konusunda destek vermeyi amaçlıyoruz.” demişti.