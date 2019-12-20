İllüstratörler sergide buluşacak

İllüstratörler Platformu’nun düzenlediği “İllüstratörler Platformu 1. Karma Sergisi” 21 Aralık 2019 - 3 Ocak 2020 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor

2007 yılında Türkiye’nin ilk ve tek çocuk gelişimine yönelik içerik ajansı olarak kurulan ZNN Network’ün sosyal girişim projesi İllüstratörler Platformu’nun düzenleyeceği “İllüstratörler Platformu 1. Karma Sergisi”, Maltepe Üniversitesi, GSF Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkan Yardımcısı Devrim Dinç İlkan ve İllüstratörler Platformu’nun kurucu başkanı Nurgül Şenefe küratörlüğünde 21 Aralık 2019 - 3 Ocak 2020 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde illüstratör sanatçıları, adayları ve illüstrasyona ilgi duyanları buluşturacak.

Geçtiğimiz aylarda İllüstratörler Buluşması adı altında birçok şehirde illüstratör sanatçıları ve adaylarıyla buluşarak edindiği bilgilerle faaliyet alanlarını belirleyerek hizmet vermeye başlayan İllüstratörler Platformu, düzenleyeceği karma sergi ile birlikte illüstratör ve illüstrasyona bakış açısında farkındalık, illüstrasyonun önemli bir sanat dalı olduğunun altının çizilmesi, her teknik, tarz, deneyimden illüstratörler arası birlik beraberlik gibi amaçları hedefliyor.

“HAYALİMDEKİ KADIKÖY”

Yapılacak olan serginin yanı sıra yan etkinlikler de ziyaretçilerin birçok konuda bilgi sahibi olmasına katkı sağlayacak. Etkinlik kapsamında Duru Ekşioğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek “Suluboya ile Deneysel Kartpostal Atölyesi” ve Esra İlter Demirbilek’in katılımıyla gerçekleşecek “Hayalimdeki Kadıköy Kolaj Atölyesi”nin yanı sıra Sarp Süerdaş ile “Suluboya ile Kitap Ayracı Atölyesi”, Nagihan Özkar ile “Yılbaşı Pop-up Kartpostal Atölyesi” ve Emine Kayalar ile “Suluboya İllüstrasyon Atölyesi” de katılımcılara illüstrasyon dünyası hakkında deneyim kazandıracak.

Platformun etkinlik programında ayrıca geçtiğimiz aylarda başlayan “Branşlaşarak Fark Yaratan İllüstratörler” söyleşi serisinin üçüncüsü de gerçekleşecek. Söyleşinin konuşmacıları arasında Necmi Yalçın ve Tarık Tolunay yer alıyor.

İllüstratörler Platformu’nun İlk Portfolyo Günleri de sergi sürecince tamamlanacak.

Tüm etkinliklerin ücretsiz gerçekleşeceği etkinliğin detaylı programı www.illustratorsplatform.net ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Etkinlik Programı:

- 23.12.2019 13:00 / Esra İlter Demirbilek / Hayalimdeki Kadıköy Kolaj Atölyesi

- 25.12.2019 19:30 / Necmi Yalçın & Tarık Tolunay / Branşlaşarak Fark Yaratan İllüstratörler Söyleşi

- 26.12.2019 13:00 / Duru Ekşioğlu / Suluboya ile Deneysel Kartpostal Atölyesi

- 27.12.2019 11:00 / Sarp Süerdaş / Suluboya ile Kitap Ayracı Atölyesi

- 28.12.2019 14:00 / Nagihan Özkar / Yılbaşı Pop-up Kartpostal Atölyesi

- 29.12.2019 13:00 / Emine Kayalar / Suluboya İllüstrasyon Atölyesi