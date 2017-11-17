İFSAK arşivi aralanıyor

Kurulduğu günden beri Türkiye’de fotoğraf ve sinemanın yaygınlaşması, üretiminin artması, yeni sanatçıların yetişmesi, fotoğraf ve sinemanın gereken saygınlığı kazanması için çaba gösteren İFSAK, arşiv fotoğraflarını gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. 2015 yılında çalışmalarına başlayan İFSAK Arşiv Birimi Koordinatörlüğü’nde incelenen ve korumaya alınan arşiv fotoğraflarının üçüncü seçkisi Barış Manço Kültür Merkezi’nde fotoğraf severlerle buluşacak. 16 Kasım Perşembe günü açılacak sergi 8 Aralık 2017 tarihine kadar gezilebilecek.