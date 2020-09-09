Hikaye Anlatıcılığı Festivali başlıyor

İlki 2014 yılında gerçekleşen Uluslararası İstanbul Hikâye Anlatıcılığı Festivali, istanbulimpro ve Muzip Masal Cini ortak organizasyonuyla yeniden hayat buluyor

Uluslararası İstanbul Hikâye Anlatıcılığı Festivali, tüm etkinlikler gibi dünyayı saran pandemiden etkilenmiş; Terk-i Diyar teması ile 2020 yılının Mart ayında izleyicileriyle buluşması planlanırken belirsiz bir tarihe ertelenmişti.

Uluslararası İstanbul Hikâye Anlatıcılığı Festivali, “hikâyelerin bizi birbirimize bağlayan, bizi köklerimizle buluşturan iyileştirici ve birleştirici özelliğinden yola çıkarak” online olarak izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Fonu’nun “Bizi Bağlayan Şeyler” #iyigündekötügünde desteği ile hayat bulan “2.5 Uluslararası İstanbul Hikâye Anlatıcılığı Online Festivali”, "herkesin festivale erişimini kolaylaştıran bir şekilde, kültürel haklar üzerine düşünülmesine aracılık ederek, hikayeler aracılığıyla bütün canlıların birlikte iyi yaşam kültürü üzerine tohumlar serpilmesi gayesiyle ve sözlü kültürün korunmasına katkı sağlamak için" perdelerini açıyor.

Bu yılki festival, yeni formatıyla online olarak eylül ayı boyunca her perşembe, cuma ve cumartesi akşamı hikâye severlerin karşısına çıkıyor.

2.5 Uluslararası İstanbul Hikâye Anlatıcılığı Online Festivali kapsamında Türkiye ve dünyadan birçok hikâye anlatıcısının yanı sıra alanında uzman akademisyen, eğitmen ve araştırmacılar 3 Ekim’e kadar anlatı, panel ve atölye formatlarında ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

Festival, 10 Eylül 2020 Perşembe günü festivalin Youtube kanalından (https://www.youtube.com/channel/UCMBG6jB2wdBgAr8D2xZF0nw) yayınlanmaya başlayacak ve sonraki günlerde her perşembe, cuma ve cumartesi günleri ücretsiz olarak izlenebilecek.

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