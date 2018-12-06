Haftalık Bağımsız Gazete 08 Aralık 2018
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Heykellerle ‘Geleceğe Çağrı’

Çağdaş sanatçı Genco Gülan’ın ‘Geleceğe Çağrı’ başlıklı figüratif heykel sergisi, Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu

Heykellerle ‘Geleceğe Çağrı’
Fırat Fıstık

Genco Gülan, Barış Manço Kültür Merkezi’nde 17 Kasım’da sergilenmeye başlanan yapıtlarında, geleceğin arkeolojisi, Surname, antik plastik, android ve yeni dönemden seçkiler sundu. Seçkinin önemli bir noktası da, eserlerden bazılarının su altındaki yerinden çıkarılarak ziyaretçiyle buluşması. Serginin bir başka özelliği ise sanatçının Japonya ve Mısır gibi farklı coğrafyalardan topladığı materyallerin yer almasıydı.

İNSAN, NEREYE DOĞRU GİDİYOR?

Genco Gülan bir süredir dünyanın yaşadığı dönüşümü anlamlandırmaya çalışıyor ve bunu yeni heykeller; Multi-Medya Apollo (2018), Firavun Heykeli İçin Yeni Bir Duruş Araştırması (2018) ve Bayan Temiz Artemis (2018) eserleriyle ortaya koyuyor. Bir yönüyle dünyanın ve insanın yaşadığı dönüşümle ilgili bulguları paylaşan Gülan, insanın tarihsel yaşantıda nereye doğru gideceği ve bu yaşantının neye evrileceğini de sorguluyor. Kral Çıplak, Bayan Ters, Plastik İskender, Kaykaylı Pamuk Prenses, Eriyen Hermes gibi eserler de sergide yer alan diğer özel heykeller arasında yer aldı.

Sanatseverleri insanın gelecekteki evrim figürleriyle yüzleştirmeyi amaçlayan Gülan, Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki ‘Geleceğe Çağrı’ sergisinde 7 ay su altında kalan ‘Sponsor’ adlı heykeli yosun kokularıyla sergiledi. Gülan, bu sergide ayrıca eski, antik figürlerle günümüzün ikonlarını da buluşturmaya çalıştı.

7 Aralık’ta gerçekleşecek serginin kapanışında, Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın kaleme aldığı ve Alman Revolver Yayınevi tarafından piyasaya sunulacak olan Antik Gelecek (Ancient Future) isimli kitabın da tanıtımı yapılacak.

Etiketler; #heykel #sanat #genco gülan
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