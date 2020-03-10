Herkesin bir Hasret’i var

Sivas’ta 32 aydınla birlikte katledilen Hasret Gültekin’in hayatını sahneye taşıyan “Hasret – Hasret Gültekin Türkü Müzikali” seyirciyle buluştu

“Biz düşleri olan çocuklardık ve doğduğu topraklarda büyüyemeyen …”

Hasret Gültekin, 1993 yılında Sivas’ta Madımak Oteli’nde 32 aydınla katledildiğinde henüz 22 yaşındaydı. 22 yıllık ömre onlarca konser, şarkı, dostluk, sevda koymuştu… 22 yaşa sonsuz düşler, gülüşler koymuştu… 32 aydınla kameralar önünde cayır cayır yakıldığında sadece bir ozan, bir evlat, bir baba, bir sevgili değil binlerce nota, deyiş, düş de kayıp gitti. Coğrafya kaderdi bu ülkede ve Hasret Gültekin hep 22 yaşında kaldı… Kömür gözlerini oğluna, türkülerini yeni soluklara, düşlerini dostlarına bıraktı…

Yıllar sonra Hasret Gültekin’in yarım bıraktırılmış hayatı tiyatro sahnesine taşındı. Şirin Aktemur’un yazıp yönettiği “Hasret – Hasret Gültekin Türkü Müzikali”, 9 Mart Pazartesi akşamı Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde perdelerini açtı. Devrim Evin’e bağlamasıyla Deniz Türkan’ın eşlik ettiği müzikal oyuna Hasret Gültekin’in eşi Yeter Gültekin, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Berkin Elvan’ın anne ve babası Gülsüm ve Sami Elvan ile sanatçılar Mazlum Çimen, Şevket Çoruh, Erdal Erzincan gibi pek çok isim katıldı.

Müzikal boyunca, Gültekin’in söylediği türküler çalınıp söylenirken annesi, eşi, yakınları ve arkadaşları Hasret Gültekin’i sinevizyon gösterisiyle anlattı.

Oyun sonunda konuşan Yeter Gültekin, “Bu görüntülerin bu sahnelerin üzerine söyleyecek çok bir şey yok. Böyle daha çok yarım bırakılan yaşam öyküleri var. Çocuklarını 13 yaşında kaybetmiş analar var. Ama iyi ki sizler varsınız unutturmuyorsunuz. Unutturmuyor ve umut yeşertiyoruz.” dedi. Oyunun yönetmeni Şirin Aktemur ve emek veren herkese teşekkür eden Gültekin oyunun sahnelenmesi için yardımcı olan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na teşekkür edip sahneye davet etti. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra mesleğe Sivas Katliamı Davası ile başladığını anlatan Odabaşı, “Kader, mesleğe Sivas davasıyla başladım, belediye başkanlığımda bu sahneyi buradaki dostlara verme şerefine nail oldum.” dedi.

“Hasret – Hasret Gültekin Türkü Müzikali”; 5 Nisan’da Kenter Tiyatrosu’nda, 10 Nisan’da Ataşehir Belediyesi Tiyatro Festivali’nde, 12 Nisan’da Baba Sahne’de, 17 Nisan’da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Oyun biletleri biletinial.com’dan ve salonların gişelerinden temin edilebilir.

HASRET’İN KADIKÖY’DEKİ İZLERİ…

Hasret Gültekin de Kadıköy’den geçmiş, bu sokaklara iz bırakmış bir sanatçıydı. Lise 2.sınıfa kadar Kadıköy Anadolu Lisesi’nde okumuş, ilk resitalini Kadıköy Moda Sineması’nda vermişti. Yaşam öyküsünden satır başları şöyle:

1 Mayıs 1971’de, Sivas’ın İmranlı kazasına bağlı Han köyünde Süleyman ve Hacıhanım Gültekin’in üçüncü çocuğu olarak doğdu.

Altı yaşında saz çalmaya başladı. On bir yaşında sahneye çıktı.

Kadıköy Anadolu Lisesi’nden ikinci sınıfta ayrıldı.

1987 yılında, ilk çalışması “Gün Olaydı” adıyla Diyar Müzik Yapım tarafından yayımlandı.

İlk resitalini Kadıköy Moda Sineması’nda 1987 yılında verdi.

1989 yılında, “Gece ile Gündüz Arasında” adlı ikinci çalışması Saltuk Müzik Yapım tarafından yayımlandı.

29 Ekim 1989 yılında Hollanda Kültür Bakanlığı’nın daveti üzerine, “Genç Türküler” festivalinde Birsel Acar’la birlikte Türkiye’yi temsil etti.

1990 yılında aynı ülkede “Türk Haftası” etkinliklerine birçok sanatçı ile birlikte katıldı.

1990 yılında, Şivan Perwer’in “Krivo” adlı karma kasetinin yayınlanmasına öncülük etti ve süpervizörlüğünü yaptı.

1991 yılında, “Rüzgârın Kanatlarında” adlı üçüncü çalışması Nepa Müzik Yapım tarafından yayımlandı.

1991 yılında Yeter Fırtına ile evlendi.

Türkiye’nin dört bir yanında konserler verdi. Birçok Avrupa ülkesinde festivallere katıldı.

2 Temmuz 1993’te, Sivas’ta Madımak Oteli’nde 32 aydınla birlikte katledildi.

13 Eylül 1993’te oğlu, Roni Hasret Gültekin dünyaya geldi.

Fotoğraflar: Sinem Tezer Çatal