Her güne bir film

“Bi’ Film Önersene” ekibinin 2022 yılı için hazırladığı Bi’ Film Ajandası’nda ödüllü filmlerden klasiklere, animasyonlardan belgesellere, korku sinemasından müzikallere pek çok film yer alıyor

Son zamanlarda dijital platformların sayısının çoğalmasıysa birlikte izlenebilecek filmlerin sayısı da arttı. Ancak bunun kararsız seyirciler için olumlu bir gelişme olduğunu söylemek güç. Farklı mecralarda onlarca film olunca seçim yapmak da zaman alabiliyor. Eğer film seçmekte kararsız kalıyorsanız ve önerilere de açıksanız 2022 yılı için hazırlanan Bi’ Film Ajandası size yardımcı olabilir. Altı yıldır sosyal medyadan @bifilmonersene kullanıcı adıyla film önerileri ve sevilen filmlerle ilgili görsel içerik paylaşan Bi’ Film Önersene ekibi 2022 yılı için “Bi Film Ajandası”nı hazırladı. Emre Eminoğlu, Umut Kapyalı ve Taha Şahin tarafından hazırlanan ve yılın her günü için birer film önerisine yer veren Bi’ Film Ajandası üçüncü edisyonuyla; kararsızların, seçim yapmakta zorlananların, “polisiye mi western mi korku mu?” diyenlerin imdadına yetişiyor.

FARKLI TÜRLER, DÖNEMLER, İSİMLER

Bi’ Film Ajandası’nda dünya sinemasının ödüllü filmlerinden çok sevilen klasiklere, animasyonlardan belgesellere, korku sinemasından müzikallere farklı tür, dönem, ülke ve dillerden filmler yer alıyor. Bi’ Film Önersene ekibi, “Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 1930’lardan günümüze kadar tüm on yıllardan film olduğunu, seçimi dönem, ülke ve tür dağılımı dengeli olacak şekilde yaptığımızı söyleyebiliriz. Yine önceki yıllardan bildiğiniz gibi her hafta sonuna bir temamız var (52 hafta sonu, 52 tema) her birinden beşer film ve yılı tamamlamak için 100 civarı tema dışı filmi ekledik. Özellikle yönetmenlerimiz arasında Charlie Chaplin ve Ingmar Bergman, oyuncularımız arasında Liv Ullmann, Grace Kelly, Cary Grant, Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın olması eski dönemlerden de filmler dahil etmemizi kolaylaştırdı. Yılın her günü bir film izlemenin pek gerçekçi olmadığının farkındayız ama zaten önerdiğimiz filmlerin bir kısmını izlediğinizi düşünüyoruz. Geriye diğer önerilerimize göz atmak, yeni keşifler yapmak ve uzun zamandır izlenecekler listenizde bulunanlarla artık barışmak kalıyor.” diyor.

TEMATİK SAYFALAR

Günlük film önerileri dışında, Bi’ Film Ajandası’nda her hafta sonuna özel tematik sayfalar da yer alıyor. Büyüme Hikâyesi Filmleri, Değişim Filmleri, Romantik Filmler, Trende Geçen Filmler, Tek Günde Geçen Filmleri gibi başlıklar taşıyan tema sayfalarına film bulmacaları, arşiv fotoğrafları, ilginç bilgiler ve beşer filmlik seçkiler eşlik ediyor. Ajanda sahipleri film önerileri alırken bir yandan da Türkiye sineması temalı bir kare bulmaca çözme ya da ünlü yönetmenlerin kendi üçlemelerini anlattığı alıntıları okuma fırsatı bulabilecekler.

Tematik hafta sonlarından her ay birer tanesi ise, 12 Yönetmen ve 12 Oyuncu başlıklarıyla bir oyuncu ya da yönetmene ayrılıyor. Bu bölümlerde, Ingmar Bergman’dan Yorgos Lanthimos’a, Pelin Esmer’den Abbas Kiyarüstemi’ye yönetmenler ve Marion Cotillard’dan Türkan Şoray’a, Robert Pattinson’dan Tarık Akan'a oyuncuların Bi’ Film Önersene ekibi tarafından hazırlanmış biyografilerine, Aylin Denker’in çizimleri eşlik ediyor.

BAŞKA NELER VAR?

Bi’ Film Ajandası’nda 365 film önerisi, 52 tematik hafta sonu sayfası, 12 oyuncu ve 12 yönetmen biyografisi ile çizimleri, yedi bulmaca, her ay başında aylık takvim ve aylık not sayfaları hazırlandı. Bunun yanında; 12 oyuncu ve 12 yönetmen için doğum günü bildirimleri, tüm filmlerin yer aldığı, işaretlenebilir film dizini, mart ayında Akademi Ödülleri adayları için boş bırakılmış izleme listesi, nisan ayında İstanbul Film Festivali, ekim ayında Filmekimi için boş bırakılmış çizelgeler bulunuyor.

Bi’ Film Ajandası’nda Türkiye’den 45 film, Guatemala’dan Fildişi Sahili’ne, Yeni Zelanda’dan Japonya’ya, Finlandiya’dan Bosna-Hersek’e 46 farklı ülkeden film yer alırken, 1980’ler ve öncesine ait 63 film, her ayın üçüncü cumartesi gününe özel “suçlu zevkler” önerileri de yer buluyor.

Bi’Film Ajandası, bifilmonersene.com üzerinden satın alınabiliyor.