Harbiye Açıkhava konserleri başlıyor

30 Haziran’da başlayacak Harbiye Açıkhava konserleri birbirinden ünlü isimleri sevenleriyle buluşturacak

İstanbul’un özellikle de yaz aylarında vazgeçilmez etkinlik ve konser merkezi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nin bu yılki ilk konuğu, 50 yılı aşkın bir süredir sanatın içinde var olan Zülfü Livaneli olacak. Livaneli, 30 Haziran günü Harbiye’de vereceği konserle aynı zamanda Kerki-Solfej ile gerçekleştireceği yeni turnesinin de başlangıcını yapmış olacak. “Livaneli ile Sevdalım Hayat Şarkılar ve Öyküleri” konser serisinde bugüne dek yaptığı film müzikleri ve şarkılarının hikâyelerini yeniden yorumlayacak olan sanatçıya Türkiye’nin en ünlü orkestra şeflerinden Rengim Gökmen’in yöneteceği 48 kişilik filarmoni orkestrası ile birlikte Teyfik Rodos ve Zeynep Halvaşi de eşlik edecek.

CEYLAN ERTEM İLK KEZ HARBİYE’DE

Ceylan Ertem, 2 Temmuz akşamı Harbiye Açıkhava’da sahneye çıkacak. Daha önce Sıla’nın konuğu olarak Harbiye’de sahneye çıkan ve ‘Esmer’ şarkısını Sıla ile birlikte seslendiren Ertem, bu kez kendi repertuarıyla sevenleriyle buluşacak.

Bu sene ‘Erol Evgin 50. Sanat Yılı Konserleri’ ile sevenleriyle buluşan duayen sanatçı Erol Evgin, en sevilen şarkılarını 3 Temmuz akşamı Harbiye seyircisiyle birlikte seslendirecek. Şarkılarıyla dinleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak olan Erol Evgin, 50 yıllık sanat hayatında edindiği tecrübeleri esprili bir şekilde anlatmasıyla da seyirciyi güldürecek.

ERENER’DEN ELEKTRİK AKUSTİK

Levent Yüksel, Açıkhava sahnesinde 4 Temmuz’da hayranlarıyla buluşacak. Geçmişten bugüne tüm albümlerinden hazırladığı özel repertuarıyla seyirci karşısına çıkacak olan Yüksel, şarkılarıyla dinleyenleri romantik bir yolculuğa çıkaracak.

Sertab Erener, Harbiye’ye elektrik akustik performansıyla çıkacak. Erener, 6-7 Temmuz’da Açıkhava sahnesinde olacak.

MOR VE ÖTESİ SENFONİK

Harbiye Açıkhava Sahnesi’nin 8 Temmuz akşamındaki konuğu ise Mor ve Ötesi. ‘Mor ve Ötesi Senfonik’ konseri ile müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak olan grubun performansı şimdiden heyecanla bekleniyor.

İstanbul Harbiye Açıkhava Konser Programı:

30 Haziran Pazar – 1 Temmuz Pazartesi Zülfü Livaneli

2 Temmuz Salı Ceylan Ertem

3 Temmuz Çarşamba Erol Evgin 50. Yıl

4 Temmuz Perşembe Levent Yüksel

6 Temmuz Cumartesi -7 Temmuz Pazar Sertab Erener

8 Temmuz Pazartesi Mor ve Ötesi