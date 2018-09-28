Halk Eğitim’de çocuklara oyunlar

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde bu hafta sonu iki güzel çocuk oyunu var

Usta oyuncu Haldun Dormen, “Taş Devri Maceraları” adlı yeni çocuk oyununun provasını izledi. Haldun Dormen’in öğrencileri tarafından sahnelenen oyun beğeni topladı. Tiyatronun en önemli isimlerinden olan Haldun Dormen yorumlarıyla da oyuna katkı yaptı.

Haldun Dormen, Göksel Kortay ve Hakan Altıner çocuk oyununu çocuklardan önce izlemiş oldu. Oyunun ilk temsilini de izleyecek olan Haldun Dormen öğrencilerine başarılar diledi.

Taş Devri Maceraları 29 Eylül Cuma günü Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde seyirci koltuklarında usta tiyatrocuları da ağırlayarak perde diyecek.

BÜLBÜL İLE POFİDİK KRAL

Çocuklara küçük, alçak gönüllü ama umutlu öyküler anlatmak için yola çıkan Yüz Yüze Tiyatro, “Bülbül ile Pofidik Kral” adlı müzikli çocuk oyunuyla 30 Eylül Pazar 12.00’de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde sezonu açıyor. Oyunla ilgili şu ifadelere yer veriyorlar: “Sevmek alıkoymak mıdır? Saklamak mıdır kendine? Ve özgürlük için vazgeçmek zorunda kalır mı insan sevdiklerinden? Ya da sevmek vazgeçmek midir seni sen yapan her şeyden?

Hans Chiristian Andersen’den küçük bir masal... mutluluk , dostluk ve özgürlük hakkında…”