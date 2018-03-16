İstanbul Üniversitesi Haldun Taner Tiyatro Uygulama ve Araştırma Merkezi’yle Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’nün ortaklaşa düzenlediği “Haldun Taner’i Anma Toplantıları” Kadıköy Theatron’da gerçekleştirilecek.

2015 yılında yapılan toplantıların başlığı “Türkiye’de Oyun Yazarlığında Yeni Eğilimler” şeklinde belirlenmiş ve bu toplantılarda, 2000 yılından günümüze, oyun yazarlığını ve oyun yazarlarının sorunlarını; 2000 sonrası yazarların Türkiye tiyatro tarihiyle olan bağlarını / ilişkileri konuşulmuştu. Toplantılara Mîrza Metîn, Ebru Nihan Celkan, Ahmet Sami Özbudak, Şamil Yılmaz, Zeynep Kaçar, Hilal Kuvvet, Ceren Ercan, Gülce Uğurlu, Cem Uslu, Gökhan Eraslan, Firuze Engin, Ferdi Çetin gibi çok sayıda isim konuşmacı olarak katılmıştı.

Bu söyleşilerin kayıtları, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi’nin 25. sayısında basıldı.

Bu yıl “Türkiye’de Oyun Yazarlığında Yeni Eğilimler” buluşmalarının IV. ve V. oturumları yapılacak.

İlk oturum 18 Mart Pazar günü saat 15.00’te Kadıköy Theatron’da gerçekleşecek. Oturumun moderatörü Ozan Ömer Akgül, katılımcılar ise Murat Mahmutyazıcıoğlu ile Sami Berat Marçalı olacak.

İkinci oturum 8 Nisan Pazar günü saat 15.00’te Kadıköy Theatron’da yapılacak. Oturumun moderatörlüğünü Ümit Özdemir gerçekleştirecek. Katılımcılar ise Berkay Ateş ile Halil Babür.

Kadıköy Theatron: Söğütlüçeşme Caddesi no:64 Bulvar Çarşısı içi en alt kat. Kadıköy İletişim için: www.kadikoytheatron.com