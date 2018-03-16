Haldun Taner Müze Evi açıldı!

Usta yazar Haldun Taner’in eserlerinin ve bazı kişisel eşyalarının sergilendiği, tiyatro dünyasına yeni eserler katılmasını sağlayacak kurs ve seminerlerin gerçekleşeceği Haldun Taner Müze Evi usta yazarın doğum gününde açıldı

Kadıköy yıllar boyunca birçok sanatçının durağı olmakla kalmamış onlara ilham olmuş bir semt. Bu semtin havasını soluyan, suyunu içen sanatçılardan biri de tiyatro yazınının duayenlerinden Haldun Taner…

Usta yazar Haldun Taner’in ismi Kadıköy Belediyesi tarafından projelendirilen bir müze ev ile yaşamaya devam ediyor. Taner’in hayatından kesitler sunan, eserlerinin yanı sıra kişisel eşyalarının da sergilendiği müze usta yazarın 103’üncü yaş günü olan 16 Mart gününde açıldı. Açılış etkinliğine büyük yazarın eşi Demet Taner, yakın dostları Metin Akpınar, Gülriz Sururi, Can Gürzap, Mustafa Pilevneli, Salih Kalyon, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve çok sayıda Kadıköylü katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da tebrik mesajı yolladığı etkinlikte Gençlik Sanat Merkezi’nin öğrencileri vals yaparken öğretmenleri de müzikal performans sergiledi.

KADIKÖY’E HAYIRLI OLSUN

Açılış etkinliğinde ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yolladığı mesaj okundu. Kılıçdaroğlu yolladığı mesajda “Düzenlediğiniz Haldun Taner Müze Evi açılış törenine davetiniz için teşekkür ederim. Haldun Taner Türk edebiyatı ve tiyatrosu için yeri doldurulamayacak bir isimdir. Kabareyi ülkemize getirmiş ve Türk tiyatrosuna kattığı yeniliklerle bir dönemin öncüsü olmuştur. Haldun Taner’i 103. Doğum yıldönümünde bir kez daha rahmetle anıyorum. Müze Evi’nin Kadıköy halkına hayırlı olmasını diliyor. Katılan tüm konuklara sevgi ve saygılarımı iletiyorum.” ifadeleri yer aldı.

“BİRLİKTE AYDINLIĞI YARATACAĞIZ”

Haldun Taner Müze Evi’nin açılışında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu konuşmasına etkinliğe katılan sanatçılara ve yurttaşlara teşekkür ederek başladı. Kent belleğinin ve kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasının çok önemli olduğunun altını çizen Nuhoğlu, “Haldun Taner’in Türk tiyatrosuna kattığı büyük emeği, yazarlığı ve eleştirmenliğinin getirdiği bütün bu birikimi geleceğe aktarmak bizim görevimiz. Haldun Taner Müze Evi’yle bunu yapıyoruz. Burada bir şeyi gördük ki hep beraber bir araya gelip bir şeyler yapmaya çalıştığımız zaman çok küçük şeylerden çok büyük şeyler çıkıyor. Bu aslında sadece bütün Kadıköy için değil, sadece İstanbul için değil Türkiye için de çok küçük şeylerden hep birlikte büyük aydınlık bir ortam yaratabiliriz; yaratacağız da. Kadıköy’deki kültür sanat mekânlarımızdan bir tanesini daha açmaktan çok mutluyum. Özellikle Demet hanıma çok teşekkür ediyorum. Çok ciddi bir mücadele verdi çok uğraştı.” dedi.

“HAYALİM GERÇEKLEŞTİ”

Açılış etkinliğinde konuşan Haldun Taner’in hayat arkadaşı Demet Taner Haldun Taner Müze Evi için, “Çok uzun süredir gerçekleşmesini hayal ettiğim bir düş” diyerek düşünün gerçekleşmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ederek söze başladı. “Ne zaman yurtdışında gitsem sanatçı müzelerini gezerim. O ülkelerin sanatçılarına verdiği değer beni heyecanlandırır. Gözerimi yaşartır. Gıptayla özenerek izlerdim.” diyen Taner, “Bugün bunları da düşündüğümde kendimi çok mutlu hissediyorum. Çünkü yıllardır arzu ettiğim bir şey gerçekleşti. Bunun için Sayın Aykurt Nuhoğlu Bey’e şükranlarımı sunuyorum. Doksanlardan beri hayata geçirilmeye planlanan bu ev, bir takım nedenlerle hayata geçirilmeden yarım kaldı. Bu benim içimde bir ukdeydi. Sayın Aykurt Beyefendi göreve geldikten sonra yaptığı icraatlarla bütün bu engelleri ortadan kaldırarak, üstesinden gelerek burayı tekrar bir müze olarak hayata geçirmemize büyük emek verdi. Bu güne gelen uzun bir yolun bütün taşlarını döşeyerek bize armağan etti.” dedi.

“MÜZELER KENTİN BELLEĞİDİR”

Açılış etkinliğine katılan sanatçılardan biri de ünlü oyuncu Metin Akpınar’dı. Müze evinin açılışını çok önemli bir gelişme olarak gördüğünü söyleyen Akpınar, şöyle devam etti “Her müze kentin belleğidir. Haldun Taner bellek konusunda sıkıntı çekmeyen bir kişidir. Herkesin belleğine kazınmış durumdadır ama hem genç nesillere aktarmak hem eski nesillerin anılarını yenilmek bakımından çok olumlu, çok müsbet bir gelişme. Bizim de bir kabare tiyatrosu müzesi kurma amacımız vardı. Onu da hayata geçirmek istiyoruz. Bir Haldun Taner müzesi olarak bazı eksikler var. Çok güzel bir adım. Devamının geleceği ve buranın niteliğinin daha da artacağından şüphem yok.”

“HEYECAN VERİCİ BİR YER”

Oyuncu Gülriz Sururi de birçok projede birlikte çalıştığı Haldun Taner’in adın açılan müze evini ziyaret edenler arasındaydı. Sururi, gazetemize yaptığı açıklamada Haldun Taner Müze Evi’nin geçmiş kalmış olsa da çok önemli bir proje olduğunu söylerken, konuşmasına “Haldun Taner çok nevi şahsına münhasır bir kişilikti. Yazarlığının, büyük sanatçı kişiliğinin üstünde çok önemli bir insandı. Tam bir insandı. Bugün çok hasret çektiğimiz giderek de çekeceğimiz bir şey oldu artık insanlık. O hep çok heyecanlandırırdı beni. Ondan hep feyiz almaya çalıştım. Çok eski yıllara dayanıyor tanışıklığımız. Benim kariyerim için çok büyük bir imzadır. Bir köşe taşıdır Haldun Taner. Dostluğu, inanılmaz saygılı karakterinin yanı sıra çok şakacıydı. Burası da aynı Haldun Taner gibi çok heyecan verici bir yer olmuş. Burada olduğumuz için çok mutluyum.” şeklinde devam etti.

“YAŞAMI DEVAM ETTİREN SANATÇILARDIR”

Oyuncu Salih Kalyon da müze evinin ziyaretçileri arasındaydı. Gazetemize konuşan Kalyon, “Kendim adına ve ülkenin kültür sanat hayatı adına çok sevindim. Haldun Taner bizim beslenmemizi sağlayan Türk kültür hayatımızın en üst doruk noktalarından biridir. Eşinin de söylediği gibi yurt dışında insanlar yazarlarına, çizerlerine, sanatçılarına önem verirler. Çünkü yaşamı devam ettiren sanat ve sanatçılardır. Gökdelenleriniz olabilir, büyük binalarınız, köprüleriniz, hanlarınız, hamamlarınız olabilir ama tarih sizi unutur. Unutulmamak için eserler vermek gerekir. Bunun için sanatçılar değerlidir. Belediye başkanımızı kutluyorum. Gerçekten sosyal demokrat bir belediye olarak görevini yerine getirdi. Böyle bir yerin küçük de olsa unutulmamasını sağlayacak bir müze evi olması çok önemli. Ona yakışır ve onun anısına çok güzel işler oldu bugün.” dedi.

“GÖRSE ÇOK MUTLU OLURDU”

Müze evinin açılışı için yıllardır büyük emek sarf eden Taner etkinlik öncesi gazetemize açıklamalarda bulundu. Müze evinde Haldun Taner’in ruhunun dolaştığını söyleyen Taner, “Çünkü ona ait objeler, onun aldığı ödüller, onun kitapları, onun fotoğrafları, ona ait belgeler burada teşhir edilecek ve gelecek kuşaklara aktarılacak. Bundan dolayı çok mutluyum” dedi. Haldun Taner’in gençlere her zaman yardım ettiğinin altını çizen Taner, müze evinin durağan bir yer değil sürekli etkinliklerle canlı kalacağına; genç yazarların eğitimi için de bir merkez olacağını belirtti.

Demet Taner “Haldun Taner’siz geçen 32 yıl nasıl geçti?” sorusunu “Haldun Taner büyük bir yazar. Arkasında birçok eser bıraktı. Ben öldüğünden beri onu tabii ki yokluğunun acısını içimde hep yaşattım. Fakat eserlerinin peşinden yürüyen bir insan olduğum için bir bakıma da onun hatıralarıyla mutlu olarak bugünlere kadar geldim. Yazarlar ölmüyor biliyorsunuz. Otuz iki sene bir yazar için çok uzun bir süre değil. Yurtdışına baktığınız zaman Shakespeare ne zaman ölmüş. Beş yüz sene geçmiş neredeyse ama hala bugün ki gibi yaşıyor. Bize düşen görev büyük sanatçıları yaşatmak ve onların eserlerini diğer kuşaklara aktarmak. Ben bu görevi kendime düşen kadarıyla yerine getirmeye çalışıyorum.” şeklinde cevapladı.

“Haldun Taner bu günleri görse çok mutlu olurdu.” diyen Taner, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü Haldun Taner gençlere çok değer verirdi. Çünkü kültürü gelecek kuşaklara taşıyacak olan gençlerdir. Onlarda bugünden feyiz alıp bir bayrak yarışı gibi gelecek kuşaklara aktarmalıdır.”

MÜZE EVİ’NDE NELER VAR?

Tarihi binada Haldun Taner’in anısını yaşatacak şahsi eşyaları ve yaratımlarına dair belgeler, afişler, fotoğraflar yer alacak.

Başta Kadıköylüler olmak üzere sanat ve edebiyat dünyasına ilgi duyan herkesin ilgi göstereceği Haldun Taner Müze Evi’nde, usta yazarın kişisel eşyalarının sergilenmesi dışında edebiyat ve tiyatro sanatına dair etkinlikler gerçekleştirilecek.

Tiyatro yazarlığı alanında Türk Tiyatrosu’nun ihtiyacı olan oyunların yazılması için özellikle genç yazarların teşvik edileceği Haldun Taner Müze Evi’nde dönemsel hikâye ve oyun yazarlığı kursları düzenlenecek.

GENÇ YAZARLAR ARŞİV KİTAPLIĞI

Edebiyat ve tiyatroyla ilgili sergiler düzenlenmesini; eksikliği duyulan yepyeni ve faydalı bir hizmet olarak genç yazarlarla, tiyatro icra topluluklarını; yani tiyatro sanatının iki temel ayağını buluşturmayı hedefleyen Haldun Taner Müze Evi’nin bir başka projesi de Haldun Taner Müze Evi Genç Yazarlar Arşiv/Kitaplığı. Müze Evi bünyesinde yeni ve yerli tiyatro oyunlarından oluşturulacak kitaplık kurulacak.