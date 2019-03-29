Haftanın Sergileri

Kanser hastalarından sergi

İstanbul Onkoloji Hastanesi Renkli Hayaller Karma Resim Sergisi CKM’de açılıyor. 1-7 Nisan’da CKM 3. Kat Fuaye’de sergilenecek resimler, Artwork At Our Hospital sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ressam Güneş Acur rehberliğinde, İstanbul Onkoloji Hastanesi hastaları tarafından yapıldı. Serginin tüm geliri, meme kanserli hastaların tedavisine ayrılacak.

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Doğa ile iç içe

Filiz Akarsu, doğa temalı bu sergisinde, yağlı boya ve toz (soft) pastelle gerçekleştirdiği, portre, peyzaj ve natürmort çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sunuyor. 1 Nisan’da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde açılacak sergi 7 Nisan’a kadar görülebilir.

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“Denizde”n resimler…

Dilşan Balkancı, “Denizde” adını verdiği sergisiyle Ürün Sanat Galerisi’ne konuk oluyor. 6 Nisan Cumartesi günü açılacak sergi 30 Nisan’a kadar görülebilir.

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“Merhaba Bahar”

Venüs Sanat Galerisi’nde “Merhaba Bahar” karma resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. 9 sanatçının farklı disiplinlerde çalışılmış eserlerinin görüleceği sergi 30 Mart’ta açılıyor. Sergide Natali Aydar, Ayla Turan, Esen Altındiş, Feyza Öztürk, Handan Özkan, Neşe Alparslan, Sadriye Onur, Tülay Karadeniz, Ulya Işlar’ın eserleri yer alıyor.

Sergi 10 Nisan tarihine kadar Venüs Sanat Galerisi’nde görülebilir.