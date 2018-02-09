Haftanın Pusulası

KİTAP

Sarmaşık ve Kaktüs

Resimli çocuk kitapları sadece çocuklar için midir? Narnia Günlükleri’nin yazarı C.S. Lewis’in “Sadece çocukların hoşuna giden bir öykü kötü bir çocuk öyküsüdür.” dediği gibi, çocuklar için yayımlanan kitapların hedefinde çocuklar olsa da elbette her güzel hikâyede olduğu gibi bu kitaplar yetişkinlere de büyük bir keyif verebilir.

Yazar, oyuncu ve yönetmen Görkem Yeltan’ın bu defa büyükler için kaleme aldığı, Vaghar Aghaei’nin resimlediği Sarmaşık ve Kaktüs de tıpkı böyle bir hikâyeyi, bir kaktüse âşık olan sarmaşığın, sonu hüzünle biten hikâyesini anlatıyor.

Çizimleriyle de çok dikkat çeken Sarmaşık ve Kaktüs, 9 Şubat’tan itibaren hep kitap logosuyla raflardaki yerini alacak. (Tanıtım Bülteninden)

İmge Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satanları şunlar oldu:

Ahım Var Diyarbakır / Şeyhmus Diken / Aras / 264 sf / 26 TL

Gazi Mustafa Kemal Atatürk / İlber Ortaylı / Kronik / 476 sf / 30 TL

Belki Gerçek Yapmaya / Mehmet Atilla Güler / İmge / 135 sf / 9 TL

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ALBÜM

Prof. Dr. Selçuk Basa / 4 Mevsim 1 Hikâye

Çocukluğundan beri müzikle uğraşan ve daha önce “Aşk Bekler mi?” ile “Amorf” adlı iki albüm yayımlayan başarılı çene cerrahı Prof. Dr. Selçuk Basa, üçüncü albümü “4 Mevsim 1 Hikaye”yi müzikseverlerle buluşturdu.

Prof. Dr. Selçuk Basa’nın raflarda yerini alan yeni albümü “4 Mevsim 1 Hikaye”, caz, balad, Latin ve etnik tınıların yoğun olarak hissedildiği parçalardan oluşuyor. Tüm şarkıların söz ve müziklerine Basa’nın imza attığı albümün son parçasında ise başarılı oyuncu Celil Nalçakan, sanatçıya söz ve yorumuyla eşlik ediyor. Düzenlemeleri Burçin Büke’nin imzasını taşıyan “4 Mevsim 1 Hikaye”de emeği geçen isimler arasında; piyanoda Burçin Büke, kontrabasta Baran Say, davulda Erhan Seçkin, klasik gitarda Erdinç Şenyayalar, saksafon ve neyde Gürtuğ Gök, perküsyonlarda Mehmet Akatay ve Cengiz Ercümer, çelloda İndira Mas, vokallerde ise Güvenç Dağüstün, Özge Fışkın ve Celil Nalçakan yer alıyor. Albümde Selçuk Basa, şarkıları söylerken bir yandan da bazı parçalara guitalele ve bas klarinetle renk katıyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

MFÖ-Psikopat

Ahmet Kaya- Fabrika Kızı

Erkin Koray – Cemalim

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DVD

Mother!

Oscar ödüllü oyuncular Jennifer Lawrence ve Javier Bardem, Oscar adayı yönetmen Darren Aronofsky’nin çok beğenilen bu eserinde unutulmaz performanslara imza atıyorlar. Dünyanın dört bir yanından tüm izleyenleri derinden sarsan film “Aronofsky’nin en cesur filmi” (Ben Croll, Indiewire) olarak nitelendiriliyor.

Görsel olarak son derece etkileyici olan bu psikolojik gerilim kalp atışlarınızı hızlandırmakla kalmayıp aklınızın sınırlarını da zorlayacak!