Haftalık Bağımsız Gazete 27 Aralık 2019
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“Güz Yaprakları Yere Tutunduklarında Beslerler Geleceği”

halka sanat projesi ve San Franciscolu sanat inisiyatifi Artship’in 8 yıldır süren işbirlikleri, hikaye anlatımlı performanslarla devam ediyor

“Güz Yaprakları Yere Tutunduklarında Beslerler Geleceği”
GazeteKadıköy

“Güz Yaprakları Yere Tutunduklarında Beslerler Geleceği” başlığını taşıyan bu yılki etkinlik, 27- 28 - 29 - 30 Aralık 2019 saat 20.00’de gerçekleşiyor. Performans arkaik, geleneksel, yerel, yeniden inşa edilmiş ve özgün müzikler ve şarkıları hikaye anlatım geleneğiyle biraraya getiriyor. Performans, sözlü anlatı geleneği ruhundan beslenen yaşanmış ya da özgün hikâyeleri izleyiciyle paylaşıyor.

4 gün boyunca devam edecek “Güz Yaprakları Yere Tutunduklarında Beslerler Geleceği” adlı hikâye anlatımlı performanslara davetlisiniz.

Etkinlik ücretsiz. Yer kapasitesi sınırlı olduğundan rezervasyon gerekli.

0541 733 42 83 // [email protected]

Etiketler; #halkasanat #sergi
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