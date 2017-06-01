Günlerinizi Haydarpaşa’ya ayarlayın

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği 9. Kitap Günleri, 3-11 Haziran günlerinde tarihi Haydarpaşa Garı’nda gerçekleştirilecek. Söyleşileri, atölyeleri, film gösterimlerini ve diğer etkinlikleri sizler için derledik

Geçen yıl ilk kez tarihi Haydarpaşa Garı’nda düzenlenen ve 100 bin okurun ziyaret ettiği Kadıköy Belediyesi Kitap Günleri, bu yıl yine tarihi garın özlediğimiz atmosferinde yapılacak. 3 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve tam 9 gün sürecek 9. Kitap Günleri’ne bu yıl 200’e yakın yayınevi katılıyor. Yüzlerce yazar, hem söyleşiler hem de imza günlerinde okurlarla buluşacak. Film gösterimleri ve söyleşilerin yanı sıra atölyelerde okurlarla yaratıcı işlere imza atılacak.

ONUR ÖDÜLÜ CEZAEVİNDEKİ GÜNAY’A

Çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden Füruzan, bu yılki Kitap Günleri’nin Onur Konuğu. Füruzan, açılış günü imza standında okurlarıyla buluşacak.

30 yıla yakın Cumhuriyet gazetesinde çalışan, 25 yıldır Kitap Eki’nin Yayın Yönetmenliği’ni sürdüren Turhan Günay, Kadıköy Belediyesi 9. Kitap Günleri’nin “Yayıncılık Onur Ödülü”ne değer görüldü. 9 Cumhuriyet yazarıyla birlikte yaklaşık 7 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Turhan Günay’a ödülü açılış günü gıyabında teslim edilecek.

Çizgi Roman Ödülü ise Karaoğlan’ın yaratıcısı Suat Yalaz’a takdim edilecek.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KONUŞULACAK

Bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan Haydarpaşa Kitap Günleri, onlarca söyleşiye de ev sahipliği yapacak. Bu yılki söyleşilerde “basın ve ifade özgürlüğü” teması öne çıkıyor. Kitap Günleri’nin ilk gününde Türkiye Yayıncılar Birliği “Turhan Günay Yalnız Değildir” konulu söyleşi düzenleyecek. Ben Gazeteciyim İnisiyatifi tarafından ‘’OHAL’de gazeteciliğin yaratıcı direnişi ve etik sorunlar’’ ele alınacak. Gülsin Harman’ın moderatörlüğündeki söyleşiye konuşmacı olarak Ceren Sözeri ve Banu Güven katılacak.

Yine aynı gün gazeteci İrfan Değirmenci “Bir Uyuyup Uyanalım” adlı kitabı ile okurlarıyla buluşacak. 4 Haziran Pazar günü ise Gazeteci Haluk Şahin son kitabı “Gazeteciyi Kim Öldürdü?”yü anlatacak;

6 Haziran Salı günü de gazeteci Burcu Karakaş “Üç Maymundan Penguenlere:Ne Olacak Bu Basının Hali?” sorusunun yanıtlarını arayacak; yine aynı gün gazeteci Merdan Yanardağ da “Medya Nasıl Kuşatıldı?” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek.7 Haziran Çarşamba günü de gazeteci ve televizyoncu Fatih Portakal “Sorgula” adlı bir söyleşi gerçekleştirecek.

KADIKÖY, SANAT, TARİH

Söyleşilerde öne çıkan bir başka tema ise Kadıköy. 7 Haziran Çarşamba günü “19. ve 20. Yüzyılda Kadıköy”, “Taş Plaklarda Kadıköy”, 8 Haziran Perşembe günü ise “Vecihi Hürkuş ve Kadıköy” söyleşileriyle ilçeye dair bilinmeyenler konuşulacak.

Bu yılki etkinliklerde edebiyat ve fotoğraf alanına dair de birçok söyleşi yapılacak. Yazar Ercan Kesal 4 Haziran Pazar günü son kitabı Zamanın İzinde ile 100 yıllık Türkiye tarihini fotoğraflar üzerinden okurlarla paylaşacak. Yine aynı gün Yekta Kopan, “Şimdi Edebiyata Daha Çok İhtiyacımız Var” konulu bir söyleşi yapacak.

SAĞLIKLI YAŞAM

Haydarpaşa’da düzenlenen Kitap Günleri’nde sağlık alanında uzman yazarlar da okurlarla buluşacak. Prof. Canan Karatay 4 Haziran Pazar günü “Sağlıklı Yaşıyoruz”, Meltem Sarkışlalı da “Diyet ve Uygun Zayıflama Programları” başlıklı bir söyleşi yapacak. 6 Haziran Salı günü ise Murat Aksoy “Sağlıklı Yaşlanmak Mümkün mü” konulu konuşması ile yaşlılık ve sağlık arasındaki ilişkiyi konuşacak.

FİLM GÖSTERİMLERİ

Haydarpaşa Kitap Günleri, Kısa Film Kolektifi’nin film gösterimlerine ve söyleşilerine de ev sahipliği yapacak. 4 Haziran Pazar günü “Tarihin Rayları Üzerinde”, “In Out”, “The Train” filmlerinin gösterimlerinin yanı sıra, “In Out” gösteriminin ardından yönetmen Zeynep Merve Uygun ile bir söyleşi gerçekleştirilecek. Bu gösterimler Haydarpaşa Garı’na ve istasyonlara da bir saygı duruşu niteliğinde.

KARİKATÜR, DEDEKTİFLİK, OYUN…

Haydarpaşa Kitap Günleri boyunca, özellikle çocuk ziyaretçilerin faydalı ve eğlenceli vakit geçirebileceği pek çok atölye düzenlenecek. Felsefe, Origami, Karikatür, Yaratıcı Yazarlık, Dedektiflik, Hikâye Yazma, Portre Çizim ve Masal Terapisi atölyeleri, bu atölyelerden sadece birkaçı… 3 Haziran Cumartesi günü Çiğdem Güneş ile Bir Oyun Bir Masal ve Ayne Eşmeli Ayar ile Kalenya Koruyocuları kitap okuma atölyesi yapılacak. 4 Haziran Pazar günü ise Nuran Direk, Çocuklar İçin Felsefe Atölyesi, ve Nazan Tacer ile Origami Atölyesi düzenlenecek. 5 Haziran Pazartesi günü ise Astapova’dan Haydarpaşa’ya Tolstoy, Kamil Yavuz ile Karikatür Atölyesi gerçekleştirilecek. 7 Haziran Çarşamba günü de Aşkın Güngör’ün Dedektiflik Atölyesi’ne katılabilirsiniz.

DOLU DOLU PROGRAM

Kitap Günleri’nin zengin söyleşi ve imza programında, aralarında İrfan Değirmenci, Haydar Ergülen, Ali Akay, Enis Batur, Mine Kırıkkanat, Yekta Kopan, Ercan Kesal, Hüsnü Mahalli, İbrahim Kaboğlu, , Gülsüm Cengiz, İhsan Eliaçık, Ionna Kuçuradi, Sevin Okyay, Nihat Sırdar, Ahmet Ümit, Özgür Mumcu, Ataol Behramoğlu, Mert Fırat, Sunay Akın gibi pek çok yazar, şair, gazeteci, oyuncu, bilim insanı ve felsefeci Kadıköylülerle buluşacak.

RİNG SEFERLERİ VAR

Show Radyo sponsorluğundaki Kadıköy Belediyesi, 9. Kitap Günleri boyunca Bostancı Lunapark, Bostancı Vapur İskelesi ve Kadıköy Haldun Taner önünden Haydarpaşa Garı’na ring seferleri düzenleyecek. 3-11 Haziran günleri 11.00, 13.30, 16.30 ve 19.30’da Bostancı Vapur İskelesi önünden; 10.30, 14.00, 17.00, 20.00’da Bostancı Minibüs Yolu Lunapark önünden; 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30’da Kadıköy Haldun Taner önünden 9. Kitap Günleri’nde servisler olacak.

Fuarın gün gün bilgilerini www.gazetekadikoy.com.tr’den duyuracağız…