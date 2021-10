Gomidas yeniden sahnede

Anadolu'nun binlerce türküsünü derleyen Gomidas'ın hayatı izleyicisiyle tekrar buluşuyor

“Şarkıları dinlerken hikâyeleri gördüm, her hikâyede beni buldum. Kendimin okulu oldum duyduğum her ezgide. Her ağacın bir adı varmış, her insanın bir şarkısı.”

Anadolu’nun binlerce türküsünü derleyerek Anadolu ve dünya kültürüne derin izler bırakmış, müzikolog, besteci ve koro şefi bir rahip Gomidas Vartabed. Hayatını türkülere adayan Gomidas’ın yaşamı Hagop Mamigonyan şefliğindeki 40 kişilik Lusavoriç Korosu eşliğinde Kumkapı’daki Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nde izleyicisiyle tekrar buluşuyor. Prömiyerini 24. İstanbul Tiyatro Festivalinde yapan Yolcu Tiyatro yapımı GOMİDAS, 11 aylık zorunlu aradan sonra Gomidas Vartabed’in ölüm yıldönümü olan 22 Ekim’de yeniden başlayacak.

Ahmet Sami Özbudak'ın yazıp yönettiği, Ersin Umut Güler'in süpervizörlüğünü yaptığı ve Fehmi Karaarslan'ın oynadığı GOMİDAS 22-23 Ekim tarihlerinde Türkçe, 24 Ekim tarihinde Türkçe üst yazıyla Fransızca olarak sahnelenecek.

KÜRKLÜ VENÜS KADIKÖY’DE

Yolcu Tiyatro ayrıca 4. sezonlarına giren ve 100. oyunlarına yaklaşan ödüllü oyunları Kürklü Venüs ve Joko’nun Doğum Günü’nü sahnelemeye devam ediyor. Kürklü Venüs 12 Ekim’de Baba Sahne ve 30 Ekim’de Sahne Pulcherie’de, Joko’nun Doğum Günü ise 17 Ekim’de Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde seyircisiyle buluşacak.

Oyun biletlerine mobilet.com ve babasahne.com'dan ulaşılabilir.