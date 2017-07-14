Haftalık Bağımsız Gazete 14 Temmuz 2017
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Gece gezdiler, parkta caz dinlediler

Gece gezdiler, parkta caz dinlediler
Gökçe UYGUN

24. İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl Kadıköy’de iki etkinlik yapıldı. 3'üncüsü düzenlenen 'Gece Gezmesi' etkinliği, 6 Temmuz'da Kadıköy ve Moda'daki çeşitli mekanlarda gerçekleştirildi. Anadolu Yakası'nda kesintisiz müzik keyfi yaşatan ve İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, alternatif müzik sahnesinin, bağımsız ve güncel müziğin en yeni ve en iyi örnekleri sunuldu. Gece boyunca 8 mekanda 20’yi aşkın sanatçı ve grup sahne aldı.

Bu bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Parklarda Caz" etkinliği de 9 Temmuz’da Fenerbahçe Khalkedon'da yapıldı. Caz müziğinin keyfini şehrin parklarına taşımayı hedefleyen ücretsiz etkinlik kapsamında, ücretsiz Genç Caz konserlerinde Gagarin Jazz Band, Deniz Özçelik Quintet, İstemeden OIdu!, İpek Göztepe Quintet ve Bidar Kalender ile İspanyol ekip Mastretta sahne aldı. Etkinlik açık hava sinemasında "Searching for Sugarman" gösterimiyle sona erdi. 

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