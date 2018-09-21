Galeri Mod’da Erdem çizgileri

Galeri Mod yeni sezona Fulya Erdem sergisiyle başlıyor

1979 Berlin doğumlu Fulya Erdem, gündelik hayatta aldığı ilhamla uzun vadeli bir projeye dönüştürdüğü çalışmalarını 22 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Galeri Mod'da sergiliyor.

Sanatçının ilgi alanına giren mitolojik, teolojik ve siyasi motifleri, hayalleriyle buluşturmasıyla oluşan bu proje, adeta bir belgeseli andııyor. Bu nedenle sanatçının üslubu bir bakıma hikâye anlatıcılığına yaklaşıyor. Özellikle son yıllarda yaptığı çalışmalar, bu anlatımcı yaklaşıma paralel olarak oldukça fazla detay içeriyor. Fulya Erdem'in çalışmalardaki duygusal yoğunluğun kodlarını çözmek, ancak seyahat ettiği ve yaşadığı yerlerin etkisinin de dikkate alınmasıyla mümkün. Sanatçı, herkesin ilgisini çeken genel sorunları, deneyimleriyle birleştirerek özgün bir duyarlık katmanı yaratmayı hedefliyor. Adres: Cemal Süreya Sok. No: 39