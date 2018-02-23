Haftalık Bağımsız Gazete 24 Şubat 2018
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Fuayede konser dinlemek ister misiniz?

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası tarafından gerçekleştiren ücretsiz fuaye konserleri devam ediyor

Fuayede konser dinlemek ister misiniz?
GazeteKadıköy

Bu ayki fuaye konseri “Çağdaş Türk Bestecileri”  adını taşıyor. Emirhan Tuğa (klarnet) Edzo Bos’un (piyano) sahne alacağı konser, 26 Şubat Pazartesi akşamüstü saat 18.00’de yapılacak. Sanatçılar bu konserde, Adnan Saygun, İlhan Usmanbaş, Fazıl Say gibi yerli ustaların eserlerini seslendirecek.

Müzik yazarı Şefik Kahramankaptan konserle ilgili, “Bir ülkenin öz müziği ile çağdaş bestecilerinin uluslararası alanda tanınması; icracıların, orkestraların ve devlet kurumlarının sahiplenmesi, bu amaçla çalışmalar yapılması, eserlerin ünlü solist ve orkestralara çaldırılmasıyla doğru orantılıdır. Üflemeli çalgılarda öne çıkan isim, çalışkanlığı, yıllardır Hollanda'da yaşamasına karşın ülkesine bağlılığı ve enstrümanındaki virtüoz icracılığı ile takdir ettiğim bir klarnet solisti olan Emirhan Tuğa'dır. Yaşayan, yeni kuşak bestecilere de siparişler veren Tuğa'nın bu çabaları, onun klarnet ve piyano için yazılmış Türk eserlerinden oluşan bir resital programını ortaya çıkarmasıyla sonuçlandı...” diyor.

            

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