Fotoğraflarla, İstanbul Nereye?

Kadıköy Belediyesi Akademi, 6 fotoğrafçının 8 projesiyle gerçekleştirdiği “İstanbul Nereye?” isimli kolektif sergiye ev sahipliği yapıyor

Kadıköy Belediyesi Akademi, kent politikalarını farklı disiplinler aracılığıyla tartışmaya açtığı “Açık Akademi Kent Seminerleri: İstanbul Nereye?” üst başlığıyla oluşturduğu seminer programına eş zamanlı ve aynı sorunları merkezine alan 6 fotoğrafçının 8 projesiyle gerçekleştirdiği “İstanbul Nereye?” isimli kolektif sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, Kadıköy Belediyesi Akademi’de seminerlerin gerçekleştirildiği salonlarda 1 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında görülebilecek.

Fotoğrafçıların kendi kent deneyimlerinden yola çıkarak kent sorunlarına değindiği fotoğrafları pek çok güncel konuyu ele alıyor ve “İstanbul Nereye?” sorusunu tekrar gündem haline getiriyor.

8 Nisan Cumartesi günü, saat 15.00’de Kadıköy Belediyesi Akademi’de gerçekleştirilecek söyleşide ise fotoğrafçılar kendi projelerini anlatırken aynı zamanda izleyicilerin de katılımıyla fotoğraf projelerinde ele alınan konular “Açık Akademi Seminerleri”nin konularıyla bağlantılı bir şekilde tartışmaya açılacak.

Sergide yer alan fotoğrafçılar: Bekir Dindar, Berk Demirbaş, Ekin Çekiç, Güven Kebeci, Kaan Kurtuluş, M. Cevahir Akbaş

Açık Akademi Kent Seminerleri ise devam ediyor. 6 Mayıs’a kadar her çarşamba, her perşembe ve her cumartesi günü 6 farklı başlıkta seminerler Akademi’nin 19 Mayıs Mahallesi Sultan Sokak 28 numaradaki binasında devam ediyor. Seminerler hakkında detaylı bilgi için:

http://www.kadikoyakademi.org/acikakademi/