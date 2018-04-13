Fotoğraflardaki “Masumiyet Öyküleri”

İnsan topluluklarını anlamaya ya da birbirleriyle kıyaslamayla çalışırken çok kullandığımız bir sözcüktür ‘kültür’. Kültürfizikten kültür mantarına sayısız kullanımı ve sosyal bilimlerdeki sayısı yüzü aşan açılımlarıyla açıklayıcı olabildiği kadar kimi zaman anlamayı güçleştirici bir işlev de üstlenebilir kültür sözcüğü. Kültürün belki de en veciz ve rafine tanımı ‘insanın doğaya cevabı’ olarak yapılanıdır.

Bizi en çok heyecanlandıran fotoğrafların başında belki de bize başka bir kültürün görüntülerini sunan kareler gelir, çünkü bu karelerde içinde yaşadığımız kültürleri sorgulamak için taze bakış açıları, ipuçları buluruz. Fotoğraf bunu yaparken kendisini nesnel bir belge olarak ortaya koyabileceği gibi şiirin incelikli yolunu da seçebilir.

Timurtaş Onan’ın Batı Toroslar’daki yaşama dair fotoğraflarının sergileneceği “Masumiyet Öyküleri” 12 Nisan’dan itibaren Galeri ARK’ta fotoğraf severlerle buluşuyor ve şiirsel bir yolu seçerek bizi kendi yaşamımız ve kültürümüz üzerine düşünmeye davet ediyor. Sergi 8 Mayıs’a kadar görülebilir. Adres: Cemil Topuzlu Cad. Kaya Apt. No:49 (Büyük Kulüp Karşısı) Göztepe Tel: 0216 369 49 00