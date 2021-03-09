Fotoğraflar kadın emeğini anlatıyor

Lotus Sanat’ın düzenlediği ve Kadıköy Belediyesi’nin işbirliği ile gerçekleşen “Kadın Gözüyle Fotoğraf” sergisi 8 Mart’ta Kozyatağı Kültür Merkezi’nde açıldı. Sergi 21 Mart’a kadar ziyaretçilerine açık olacak

Kadıköy Belediyesi’nin işbirliği ile Lotus Sanat’ın organize ettiği “Kadın Gözüyle Fotoğraf” sergisi 8 Mart’ta Kozyatağı Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerine açıldı. Birçok fotoğrafçı kadının hem Türkiye’de hem de başka ülkelerde çektiği eserlerine yer veren sergi 21 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergide üç eseri bulunan Tülin Dirican, fotoğrafların genelde kadın emeğini anlattığını ve insan fotoğrafları çekmeyi sevdiğini ifade ediyor. Özellikle kadın fotoğrafçıların bulunduğu sergilere katılmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Dirican “Bir anlamda bizim her yerde olduğumuzun, o eşitliğin görünür hale gelmesi gerekiyor. Kadınların özgüvenlerinin de bu etkinliklerle arttığını düşünüyorum.” diyor.

Tülin Dirican

Kadın gözüyle kadını çekmekten keyif duyduğunu söyleyen Dirican, fotoğrafların küresel olduğunu da ifade ediyor. Dirican “Fotoğrafa baktığımızda, Türkiye’ye veya başka bir ülkeye ait olduğunu ayırt etmemizin zor olduğu fotoğraflar var. Yurtdışından da fotoğrafların eşlik etmiş olması ile aslında kadın sorununun ve emeğinin ne kadar aynı, evrensel olduğunu görüyoruz.” diye aktarıyor.

İnci Su Dirican

SERGİNİN KÜÇÜK FOTOĞRAFÇISI

Sergide bulunan en küçük fotoğrafçı ise 5,5 yaşındaki İnci Su Dirican. Bale yapan bir arkadaşını çeken Dirican, fotoğraf gezilerinde kendi fotoğraf makinesiyle diğer fotoğrafçılara eşlik ediyor. Aynı zamanda İnci Su Dirican’ın annesi olan Tülin Dirican “Az önce sergi için fotoğrafları asarken bana ‘buradaki fotoğrafçı ne anlatmak istemiş’ diye soruyordu. Kendisi anlayamadığı daha kurgusal fotoğraflarda o hikayeyi, geçmişi soruyor. Küresel ve kendisinin yaşayabileceği sorunlara karşı bakış açısı olması çok önemli ki diline de yansıyor. Yani kadın dediğimiz zaman “kadın ya da erkek fark etmez” ya da bilim adamı dediğimiz zaman “hayır bilim insanı” diyor. Bunun farkında olarak büyüyeceğini düşünüyorum. Kendi yaşıtları arasında ve çevremizde de bu algının artacağını umut etmek istiyorum.” diyor.

Nuray Çipli

Sergide bir eseri bulunan Nuray Çipli kadın fotoğrafçı olarak çalışmanın, üretmenin zorlukları olduğunu söylüyor. Her saatte, her istediği yere gidemediklerini belirten Çipli “Bir de kadın olarak yalnızca fotoğrafçılıkla ilgilenmiyoruz. Anneyiz, aynı zamanda başka bir işimiz daha olabiliyor. O yüzden de biraz zorlukları var.” diyor. Kadınlara değer verildiğini görmek istediğini belirten Çipli “Kadınlar şiddete uğramasın istiyoruz, şiddet uygulayanların gereken cezaları almasını istiyoruz, kadınlara insan gibi davranılsın istiyoruz, başka bir isteğimiz yok.” diye dile getiriyor.

Sergiyi ziyarete gelen Kebire Baloş, bu serginin kadınların değerini, her işin önünde kadınların olduğunu daha iyi anlayabilmemiz için önemli olduğunu ifade ediyor. Baloş bu tarz sergilerin, gösterilerin, konuşmaların artması gerektiğini düşünüyor. Ziyarete gelen Nesrin Kılıç da fotoğrafları çok beğendiğini ifade ederek kadının üzerine düşen, yapmak istediği her şeyi en iyi şekilde yaptığını dile getiriyor.

Sergi, Kozzy Alışveriş Merkezi'nin ikinci katında bulunan Kozyatağı Kültür Merkezi'ndedir. Kozzy Alışveriş Merkezi'nin adresi: Kozyatağı, Buket Sk. No:14, 34742 Kadıköy/İstanbul