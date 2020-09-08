Filmci kadınlardan ikinci buluşma

İlki geçen sene yapılan Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali bu yıl yine Kadıköy’de gerçekleşecek

Dünyada 6.cisi düzenlenen ABD ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkede Eylül ayında “Directed By Women” adıyla gerçekleştirilen festivalin Türkiye organizasyonu olan “Directed By Women Turkey” - 2. Uluslararası Kadin Kısa Film Yönetmenleri Festivali, yeniden seyirciyle buluşuyor.

Uluslararası ve ulusal düzeyde kadın kısa film yönetmenlerini, filmlerini İstanbul’da ikinci kez bir araya getirecek olan festival, 10-13 Eylül 2020 tarihlerinde Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde pandemi koşullarına uygun gösterimlerle (kapalı salon ve açık havada) gerçekleştirilecek.

(Soldan sağa/festivalin düzenleyicileri:Yağmur Bihter Yaman, Filiz Kuka, Ceren Şahan)

4 GÜNDE 51 FİLM

4 günlük ücretsiz festivalde; Ulusal, Uluslararası, Animasyon ve Genç Bakış kategorilerinde ve ulusal gösterim seçkisiyle beraber 51 film gösterilecek. Her kategoride seçilecek bir filme en iyi film ödülü verilecek. Festivalin bu seneki Ulusal ve Uluslararası Kategori jürisi Banu Bozdemir, Eylem Kaftan, Zeynep Günay Tan, Deniz Eyüboğlu ve Tülin Özen’den; Animasyon Jürisi Ayşe Ünal, Berna Gençalp ve Merve Çaydere Dobai’den ve Genç Bakış Jürisi de Sezen Kayhan, Elif Eda Karagöz ve Ece Kınacı’dan oluşuyor.

Her dilden, kültürden farklı bakış ve hikayelere sahip kadınların çektiği kısa filmlerin buluştuğu festivalde etkinlik ve söyleşilerin yanı sıra, Ceylan Özgün Özçelik’in birçok festivalde gösterilen bu sene 52. Sinema Yazarları Derneği Ödüllerinde En İyi Fantastik Film Ödülünü alan ‘Cadı Üçlemesi 13+ ‘ filmi de özel gösterimiyle seyirciyle buluşacak.

Türkiye’de, kadın kısa film yönetmenlerine yönelik ilk uluslararası festival olan Directed By Women Turkey, sinema, kısa film alanında kadınların yaratım süreçlerini desteklemeyi, üretimlerini teşvik etmeyi ve farklı ülkelerden kadın yönetmenlerin arasındaki kültürel ve sanatsal etkileşimi artırmayı hedefliyor.