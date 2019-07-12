Festivalde son üç oyun

17.Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali, bu hafta sonu oynanacak son üç oyunla sona eriyor

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 17.sini düzenlediği, sezon oyunlarını ücretsiz olarak halkla buluşturan Tiyatro Festivali 14 Temmuz’da sona eriyor. İstanbul’un dört bir yanından oyunları izlemeye gelenler, Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’yu her gece keyifle doldurdu. Dostlar Tiyatrosu’ndan İstanbul Halk Tiyatrosu’na pek çok tiyatro ekibi oyunlarını daha geniş kitlelerle buluşturma fırsatı yakaladı.

Ve Kadıköy Tiyatro Festivali’nde sona gelindi. Bu hafta sonu oynanacak üç oyunla festival sona erecek. 12 Temmuz Cuma Tiyatro Adam’ın “Teftişör”, 13 Temmuz Cumartesi B Planı & Toy’un “Yalnızlar Kulübü” ve 14 Temmuz Pazar Tiyatro Hemhâl’in “Tırnak İçinde Hizmetçiler” oyunu tiyatroseverlerle buluşacak. Eğer hala Tiyatro Festivali’nde bir oyun izlemediyseniz, bu sizin için son fırsat!

Oyunların davetiyeleri her oyunun etkinlik günü saat 14.00-18.30 arası Kadıköy Belediyesi’nin Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Süreyya Operası ve Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi gişelerinden alınabiliyor.