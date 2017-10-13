Felsefe söyleşileri CKM'de başladı!

Kadıköy Belediyesi ve Maltepe Üniversitesi işbirliğiyle 11 hafta boyunca sürecek Caddebostan Kültür Merkezi Felsefe Seminerleri, Prof. Dr. Betül Çotuksöken'in “Antropontolojik Açıdan Varlık Bilgi İlişkisi” semineriyle başladı

Kadıköy Belediyesi ve Maltepe Üniversitesi işbirliğiyle 11 hafta boyunca sürecek Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) Felsefe Seminerleri, 6 Ekim Cuma günü Prof. Dr. Betül Çotuksöken'in “Antropontolojik Açıdan Varlık Bilgi İlişkisi” semineriyle başladı. 'Varlık ve bilgi üzerine' teması ile gerçekleşecek CKM Felsefe Seminerleri, alanında uzman felsefeciler eşliğinde aralık ayının sonuna dek her cumartesi saat 10.00-12.00 arasında CKM B salonunda yapılacak. Felsefe seminerinin ilkini gerçekleştiren Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Türkiye Felsefe Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, varlığı antrpontolojik açıdan ele alarak bilgi sorunları üzerinde durdu. Antrpontoloji kavramını Çotuksöken, şöyle tanımlıyor: “İnsan-ontolojisi ya da insan-varlık bilgisi eşliğinde “varlık”-“bilgi” ilişkisine bakmak ve felsefe tarihini bu bakış açısıyla değerlendirmek, bir yandan varlığı “varolan”da somutlamak, bir yandan da bu somutlamaya koşut olarak, bilgi bağlamına yönelmek yeni bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir”

HANGİ VAR OLAN?

Felsefe seminerlerinin Genel Koordinatörlüğünü üstlenen Çotuksöken'in sunumunun ilk bölümü giriş niteliğinde gerçekleşti. Katılımcılara, seminer programı ve planlamasından bahseden Çotuksöken, program boyunca okunması gereken kaynak kitaplar önerisinde de bulundu. Geçmişten günümüze dek filozofların varlık sorunu üzerine sıklıkla durduğunu ve bu soruya da birçok cevap getirildiğini belirten Çotuksöken, her filozofun kendi dünya algılamasına göre yorumlar getirdiğini ekledi. Çotuksöken, konuşmasına şöyle devam etti: “Kimi filozoflar daha ılımlı bir şekilde var olandan, varlıktan yola çıkarak felsefi görüşlerini oluşturuyorlar. Kimi filozoflar da kavramlara, zihinsel dokulara ağırlık vererek yollarına devam ediyorlar. Kimileri de terimlerden yola çıkarak, terimleri analiz ederek varlığı buradan yakalamaya çalışıyor. Dolayısıyla felsefe görüşlerimizi ortaya koyarken hangi tür varlıktan yola çıktığımız önemli”

“GERÇEKTEN VAR OLABİLMESİ İÇİN...”

Çotuksöken, herhangi bir nesnenin var olabilmesi için zihnimizde yer edinmesi gerektiğini dile getirerek şunları söyledi: “Dış dünyada var olanın 'gerçekten' var olabilmesi için düşünme, zihin ve kavramla karşılaşması gerekiyor. Kavramlar, var olanın dış dünyada var olanın bir araya gelerek çerçeveye oturması gerekiyor. Aksi takdirde tasarımlarımızla, inançlarımızla ya da birtakım psişik durumlarımızla gerçeklik arasında ilişkiyi yerli yerine oturtamamış oluyoruz. Bunun en iyi örneğini vermek için edebi eserlerin gerçeğiyle tarihsel olayların gerçeği verilebilir. Edebiyattaki tarih ile tarih bilgisindeki tarih... Bunlar farklı şeyler. Bir tarafta olup bitenin kendisi bir tarafta da olup bitenin tarih bilgisi olarak sunulması bir de bir romanın içinde sunulması. Üniversitemizde bir dizi için Topkapı Sarayı inşa ediliyor. Her gün biraz daha sarayın büyüdüğünü görüyoruz. Dizi, televizyonda başladığı zaman herkes inşa edilmiş sarayı, Topkapı Sarayı olarak algılayacak. Topkapı Sarayı'nın hepimizin kafasındaki bir imajinasyonu var. Bir de başka birinin senaryo gereği yaratmış olduğu Topkapı Sarayı gerçekliği var.” Seminer, soru-cevap kısmıyla son buldu.

KUÇURADİ, “BİLGİ VE ÇEŞİTLERİ”Nİ ANLATACAK

CKM Felsefe Seminerleri'nin gelecek programlarında ise Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Bilgi ve Çeşitleri başlıklı seminerde, bir önermeyi bilgi yapan ve bilgi olmayan önermelerden ayıran ana özellik üzerinde duracak. Bilgi kavramıyla iş görmenin yarattığı teorik ve pratik sonuçlara da işaret edileceği seminerde, bilgilerin varlıksal özellikleri bakımından türlere ayrılması ve bilgileri bu şekilde türlere ayırmanın yarattığı bazı teorik ve pratik sonuçlara da dikkat çekilecek.

Kadıköy Belediyesi ve Maltepe Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleşen felsefe seminerlerinin etkinlik takvimi ise şöyle;

14 Ekim- Prof. Dr. İonna Kuçuradi - 'Bilgi ve Çeşitleri'

21 Ekim- Doç. Dr. Muttalip Özcan - 'Eskiçağda Varlık ve Bilgi Sorunu'

4 Kasım- Prof. Dr. Harun Tepe - 'Bilgi Sorunlarına Ontolojik Yaklaşım'

11 Kasım- Prof. Dr. Yusuf Örnek - 'Martin Heidegger: Bitmeyen Varlık Sorgulaması'

18 Kasım- Doç. Dr. Ahu Tunçel - 'Demokrasinin Ontolojisi'

25 Kasım- Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy - 'Bilginin Neliği Üzerin'

2 Aralık- Dr. Kaan Özkan - 'Deneyimlenen Varlık'

9 Aralık- Doç. Dr. Kurtul Gülenç - 'İnançlar ve Gerekçeler: Din, Bilim ve Aydınlanma'

16 Aralık- Doç. Dr. Uğur Ekren - 'Yeniçağda Bilgi Sorunu'

23 Aralık- Prof. Dr. Abdullah Kaygı - 'Varlık Tarzları ve Bilgi Çeşitleri