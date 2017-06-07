“Felsefe hayatınıza temas eder”

Dr. Ufuk Yaltıraklı, 9. Haydarapaşa Kitap Günleri’nde “Yaşam ve Felsefe” başlıklı söyleşi verdi

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği 9. Haydarpaşa Kitap Günleri söyleşileri dopdolu içeriğiyle devam ediyor. Edebiyattan sanata birçok alanda söyleşinin yapıldığı Kitap Günleri’nde, felsefeye de yer verildi. Dr. Ufuk Yaltıraklı, 6 Haziran Salı günü garın nostaljik atmosferinde felsefe meraklıları ile söyleşti. Yaşam ve Felsefe başlığını taşıyan söyleşide, insan yaşamında felsefenin yeri konuşuldu.

“AKLIMIZ FABRİKA HATASI MI?”

Yaltıraklı, insanın gelişme sürecinin direkt olarak evrim süreciyle ilgili olduğunu söyleyerek söyleşisine başladı. “Evrim süreci sayesinde bizi hayvanlardan ayıran akıl dediğimiz yeti oluşmuştur.” diyen Yaltıraklı, “Bu yeti sayesinde uygarlıklar yaratmışız ve bunlarla da övünüyoruz. İronik bir soru ile başlamak isterim. Doğanın verdiği bu akıl acaba bir fabrika hatası mı? Bir düşünelim. Aklımız sayesinde övünüyoruz ve uygarlıklar yaratıyoruz. Fakat yine de bir soralım. Şöyle bir bakacak olursak insanoğlunun bu güne kadar gelişmesiyle bu akıl sayesinde neler yapmışız? Bir kere övündüğümüz akılla bizim dışımızdaki tüm canlıları, doğayı kullanmışız. Sadece doğayı değil, bizim türümüzde olan insanları baskı ve sömürü altındaki insanları da kullanmışız. Akıl olmasaydı sömürü mekanizmasını da beceremezdik. Şimdi tekrardan sormak istiyorum. Aklımız bir fabrika hatası mı?”

“FELSEFE BİZE NE SAĞLAR?”

Söyleşi sırasında katılımcılara sık sık soru soran Yaltıraklıı’nın değindiği bir konu da felsefenin insana sağlayacağı yararlar oldu. Kendi sorduğu “Felsefe bize ne sağlar” sorusuna ise Yaltıraklı’nın cevabı şöyle oldu: “Aslında bir şey de sağlamayabilir. Çünkü felsefe size direkt olarak bir çıkar sağlamıyor. Hatta düşündüğünüz zaman sizi mutsuz da edebilir. Felsefe’nin böyle bir özelliği var. Hayatımızda bir şey eksik ama ne? Felsefe bazı şeylerin eksik olanın fark edilmesiyle başlar. Kendini tanımak değiştirmekle felsefeye adım atabiliriz. Felsefe bu bağlamda insana bir yol açar. Felsefe direkt olarak insan hayatına temas eder. Bu temas küçük de olabilir çok da büyük olabilir. Bunun büyüklüğünü, küçüklüğünü yaratmak kişinin kendisine kalmış bir seçimdir.”

“FELSEFE YAŞAMIN KENDİSİDİR”

Felsefe ve insan yaşamanın birbirinden ayrılamayacağını belirten Yaltıraklı, “Felsefeyi bir bebek olarak düşünmek gerekir. Felsefe de zaman içinde bizimle birlikte büyüyor ve gelişiyor. Düşüncelerimizin şekillendiği, değiştiği gibi felsefe de bu sürece bizzat ön ayak oluyor. Felsefeye baktığımız zaman hayatın kendisini görüyoruz. İnsanın yapması gereken felsefe dediğimiz ilmi okumak, anlamak ve hayatımıza uygulamaktır.” dedi.