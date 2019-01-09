Haftalık Bağımsız Gazete 11 Ocak 2019
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Faydalı bir iş için rock!

Kâr amacı gütmeyen & para yardımı toplanmayan, elle tutulur gözle görülür yardımı amaçlayan bir yardım kuruluşu olan Faydalı İşler Akademisi (FİA), Kadıköy’de yardım konseri düzenliyor.

Faydalı bir iş için rock!
Gökçe UYGUN

Bu sene üçüncüsü yapılacak olan “Rock N' Aid vol.3”de, Türkiye’nin doğusundaki çocuklara kışlık kıyafetler toplanacak. 15 Ocak Salı günü saat 20.00’da Kadıköy Dorock XL sahnesinde yapılacak konserde, 30’u aşkın müzisyen ve müzik grubu sahne alacak.

Bilet yerine kışlık kıyafet

“Eğitim için kalem kitap defter olmakla başlamıştık, yaşam umudu olmak için oyuncaklar olarak devam ettik, şimdi yine eğitim için iş başındayız. Bu sefer doğuda okullarına giderken gelecek umutlarımız üşümesinler diye mont oluyoruz, kazak, kaban ve bot oluyoruz!” diyen FİA ekibi, şu çağrıyı yapıyor;

“Eğitim alabilmek, okuyabilmek için metrelerce karda, suda çamurda yalın ayak okullarına gitmeye çalışan küçük umut ışıklarımızı en azından bir nebze daha rahat gidip gelebilmeleri adına, az kullanılmış veya hiç kullanılmamış ayakkabı, bot, mont, kaban, kazak vb. kışlık giyecekleri getirebilir veya yeni alabilirsiniz. Etkinliğe katılım için bilet satışı olmamakla birlikte sadece etkinlik amacında belirtilen ihtiyaçları getirerek giriş sağlayabilirsiniz. Geleceğin inşasına bizlerle birlikte birer tuğla eklemek isteyen, katkı sağlamak isteyen herkesi bekliyoruz.”

Etiketler; #Rock N Aid vol.3 #Faydalı İşler Akademisi #kadikoy #dorock xl #konser #yardım
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