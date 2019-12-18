Eski yıla şiir besteli veda

Müzisyen Turgay Yakut, Kadıköy’de vereceği konserde 2019'a şiir besteleriyle veda edecek

Müzisyen, şarkıcı, gitarist, oyuncu, besteci ve eğitmen Turgay Yakut, 27 Aralık 2019 Cuma günü dinleyicisiyle buluşuyor. Karmadrama Sahne'de saat 20:00'de sevenleri ve takipçilerine şiirlerden oluşan kendi bestelerini çalıp söyleyecek.

Şiirin unutulduğu, dürüst ve yalın anlatımın görmezden gelindiği bu zamanlarda o, inatla gitarını piyano gibi kullanarak şarkı söylemeye devam ediyor. Usta şairlerin şiirlerini anlamı bozmadan besteleleyip çalmaya ve söylemeye özen gösteren Yakut, anlamın sadece nakaratın gölgesinde kalmaması için gayret ettiğini belirtiyor. Çıkardığı tınılara, seslere duygunun ve durumun gücünü katan Yakut, sunacağı "Ses Manzarası"na sizleri davet ediyor. Yakut, "Ben buradayım sevgili dinleyicim, sen neredesin? Gelin bu yılı şiirlerle kapatalım, yeni yılı şarkılarla karşılayalım... “ davetinde bulunuyor.