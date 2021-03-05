Erdem’den bir karantina filmi: “Seni Buldum Ya!”

Reha Erdem’in karantina zamanlarında İstanbul’u anlattığı son filmi ‘Seni Buldum Ya!’ MUBI’de yayınlanacak

Reha Erdem’in yeni filmi Seni Buldum Ya!, 13 Mart Cumartesi itibarıyla seyirciyle buluşacak. Erdem’in yazdığı ve 2020 Nisan’ında karantinaya kapanan İstanbul’da Zoom üzerinden çektiği kara komedi, Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Esra Bezen Bilgin, Tansu Biçer ve Ecem Uzun’u biraraya getiriyor. Karantinayı fırsat bilip çevrimiçi bir suç ağı kurmuş iki dolandırıcının ve bu ağa yakalanan insanların yaşadığı trajikomik olayları konu alan film, ilk kez ve sadece MUBI’de izlenebilecek.

Maskesiz evden çıkamayacak hâle gelmiş insanların yaşadığı bir dünyada geçen ve masumun suçluya, suçlunun da masuma dönüştüğü filmde ünlü oyuncuları kendilerine özel olarak yazılmış rollerde ve kendi evlerinde izliyoruz. Seni Buldum Ya!, tüm Reha Erdem filmleri gibi insanlık hâlimize ayna tutuyor. Bunu da çoktandır unuttuğumuz bir neşe ve bolca kahkahayla süslüyor.