“Engelsiz Gençlik” için sahneye çıktılar

Melahat Şefizade Ortaokulu öğrencileri, “Engelsiz Gençlik” tiyatro oyununu ile engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekti

Melahat Şefizade Ortaokulu öğrencileri, engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekip, farkındalık yaratmak için “Engelsiz Gençlik” tiyatro oyununu sahneledi. Münevver Şefik Fergar İlkokulu Konferans salonunda 10 Mayıs Perşembe günü sahnelenen oyunu, Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın, Melahat Şefizade Ortaokulu Müdürü Recep Müdüroğlu, Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’nde görevli olan Kenan Demir ile Levent Tilkat ve veliler izledi. Oyunu dikkatli bir şekilde izleyen ve öğrencilerin sahne performansını beğenen katılımcılar, çocukları ayakta alkışladı.

“OYUN BİR ÖMRÜ ANLATILIYOR”

Okulun Müdürü Recep Müdüroğlu, ‘Engelliler Haftası’nda engellilerin yaşadıkları ve karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek için öğrencilerin bu oyunu sahnelediğini belirtti. Müdüroğlu, “25 dakikalık bir oyun. Ama içinde bir ömür var. Hayatın içindeyiz. Her an biz de engelli olabiliriz. O yüzden engelli kişilere karşı duyarlı olalım.” dedi.

Oyun arasında söz alarak, nasıl engelli olduğunu katılımcılarla paylaşan Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’nde görevli Levent Tilkat ise, “18 yaşında derinliğini bilmediğim bir suya atladım ve kaza geçirdim. Kazanın onucunda omurilik felçlisi oldum. Çocuklar lütfen derinliğini bilmediğiniz sulara girmeyen ve dikkatli olun.” diyerek yaşadığı durumu paylaştı, çocuklara uyarıda bulundu.

Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’nde görevli olan Kenan Demir de oyunun engellilerin yaşamları hakkında bilinç oluşturmayı amaçladığını ve çocukların duygularını katarak oyunu sahnelemelerinin de çok güzel olduğunu söyledi.

“FARKINDA VE DUYARLI OLALIM”

Engelsiz Gençlik tiyatro oyunu oyuncularından Dila Başaran, “Oyunda tekerlekli sandalyede oturan bir engelliyi canlandırdım. Oynarken bile zorlandım. Engellilere karşı bakış açısını değiştirecek ve farkındalık yaratacak bir oyun.” dedi.

Oynarken çok heyecanlandığını dile getiren Ege Yeğin ise; “İlk kez bir tiyatro oyununda oynadım. Bu oyun engellilere yönelik duyarlı olmamızı anlatıyor. Çünkü biz de engelli olabiliriz” diyerek düşüncelerini paylaştı.