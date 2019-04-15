En iyiler Karikatür Evi’nde

1974’ten bugüne kadar düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması’nda birincilik ödülü almış karikatürler Karikatür Evi’nde sergilenmeye başladı

Dünyanın en önemli birkaç yarışması arasında yer alan Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması, 1974 yılından beri düzenleniyor. Bu sene yarışmada birinci olan karikatürler Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde sergileniyor. 13 Nisan Cumartesi günü açılışı yapılan ‘Nasreddin Hoca Dünyanın Ortasında' adlı sergi, 5 Mayıs’a kadar Kadıköylülerin ziyaretine açık. Sergide 38 eser yer alıyor.

DARBEDE KESİNTİYE UĞRADI

Sergide, 1974’te ilk yarışmayı kazanmış İspanyol çizer Vasquez De Sola’nın Memleketim eseri de yer alıyor. Sola, İspanya’da dönemin iktidarı Franco faşist rejimi nedeniyle Fransa’ya kaçmak zorunda kalan ve yıllarca sürgünde yaşamış bir çizer olmasıyla tanınıyor.

Yarışma 1974’te başlamasına rağmen 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle 8 yıl boyunca yapılamadı. Türkiye’deki karikatür kültürünün önemli bir mihenk taşı olan yarışmayı Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker şöyle anlatıyor: “Bizim için en önemlisi, bu yarışmanın ve bizim karikatürlerimizin dünya tarafından tanınması ve sahiplenilmesidir. İlk yarışma 1974’te Akşehir’de yapılmaya başlandı, ileriki yıllarda İstanbul’a taşındı. 12 Eylül 1980 askeri darbe döneminde 8 yıl kesintiye uğradı, ancak şu anda yarışmayı 38 yıl yapmış bulunuyoruz.”

“DÜNYADA İLK 3’E GİRER”

Yarışmanın bu seneki başvuruları da alınmaya başlandı. 22 Temmuz 2019’a kadar tüm çizerler en fazla 3 karikatürünü kısa bir özgeçmişle birlikte yollayabilecek ve sonuçlar 5 Ağustos 2019’da açıklanacak. Peker, yarışmanın dünyadaki yerini şöyle özetliyor: “Dünyada benzerleri var bu yarışmanın fakat benzerleri içinde ilk 3’e kesinlikle girer. 1974’te beraber başladığımız uluslararası yarışmaların çoğu tarihten silindi ancak biz hala devam ediyoruz. Dünyanın en önemli karikatür dergilerinin birinci sayfalarında bizim yarışmamız yer alıyor.”

MÜZE DE AÇILIYOR

Peker her yıl dünyaca ünlü yüzlerce karikatüristten başvuru aldıklarını belirtiyor ve bir de müjde veriyor: “Her yıl ortalama bine yakın çizer başvuruyor. Her yıl 3 bin karikatür alıyoruz. Bu bakımdan da Karikatürcüler Derneğimizin müthiş bir arşivi var. Bunları da önümüzdeki dönemde açacağımız karikatür ve mizah müzesinde sergilemeye hazırlanıyoruz.”

38 eserin yer aldığı serginin açılışına çok sayıda çizer katılırken, katılımcılar, Türk, Fransız, İspanyol, Romen, Yugoslav çizerlerin yanı sıra dünyanın her yanından birinci seçilen eserleri görme imkânı buldu.