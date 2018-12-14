Emek Tiyatrosu’nda “Cadı Avı”

Kadıköy Emek Tiyatrosu, sezonu kadınların binlerce yıllık macerasını sahneye taşıdığı ‘Cadı Avı’ ile açtı. Shakespeare’in ‘Venüs ile Adonis’ şiirinden Engin Alkan’ın uyarladığı ve yönetmenliğini üstlendiği ‘Cadı Avı’ Hitit ve Mezopotamya’nın ana tanrıçalarından, bereket tanrıçalarına, Ege ve Akdeniz’in güzellik ve bereket tanrıçalarının öykülerinden Ortaçağ karanlığının nasıl ‘Cadı’ efsanelerini yaratışının öyküsü… Bereket ve güzelliğin sembolü kadınlar kötülüğün ve çirkinliğin sembolüdür artık öykülerde, resimlerde… o güzellikler efsanelerde mitolojilerde kalmıştır.. “Bizim kadınlığımız kadimdir, mücadelemiz, aşkımız, gücümüz kadimdir…. Eh ne de olsa Ana Tanrıçayız biz… Ve sahnedeyiz!” diyorlar.

Cadı Avı, 17 Aralık Pazartesi 20.30’da ve 13 Aralık Pazar 19.00’da izlenebilir.

Adres: Uzunçayır Caddesi Doğançay İş Hanı No:29/1 Hasanpaşa - 0216 545 73 76