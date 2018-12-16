Edebiyat dünyasının belleği artık Kadıköy’de

Nazım Hikmet’in el yazısı mektupları, Cemal Süreya’nın ceketi, Sennur Sezer’in kitapları, Ece Ayhan’ın daktilosu, Azım Bezirci’nin kimliği… Yerli ve yabancı edebiyatın önemli isimlerine dair belge ve hatıratlar, Kadıköy’de edebiyatseverlerle buluştu.

Yakın edebiyat tarihimize ışık tutan “Türkiye Yazarlar Sendikası Edebiyat Belgeliği”, Söğütlüçeşme’deki Kadıköy Belediyesi Kemal Tahir Halk Kütüphanesi’nde açıldı.

Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla Söğütlüçeşme’deki Kemal Tahir Halk Kütüphanesi içinde yer alan belgeliğin açılış törenine Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun yanı sıra Türkiye Yazarlar Sendikası(TYS) Başkanı Mustafa Köz, PEN Türkiye Başkanı Zeynep Oral, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Cemal Süreya’nın eşi Zühal Tekkanat, Melih Cevdet Anday’ın eşi Suna Anday, yazar Turgut Çeviker ve edebiyat severler katıldı.

“İNSAN VARSA HER TÜRLÜ SORUN ÇÖZÜLÜR”

Açılış töreninde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu “Bizler belleğimizle birlikte var olabiliriz. Belleğimizle olan bağlantılarımızın ortadan kaldırılması gibi bir duygu yaratılmaya çalışıyor ama görüyorum ki insanlar geçmişlerini yazılarıyla, şiirleriyle, müzikleriyle korumaya devam ediyorlar. Bütün bu yapının oluştuğu ve en güçlü olduğu ilçelerden birinde yaşıyoruz. Kadıköy kültürün, sanatın, şiirin, müziğin kısacası her türlü sosyal davranışların ileri olduğu bir ilçe. Biz Türkiye Yazarlar Sendikası’yla bir araya geldik. Kadıköy’de yer sıkıntısı yaşasak da böyle değerli projelerimiz için yer bulmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki yer, mekandan çok daha önemli olan insanlar ve onların ilgisi. Ve biz biliyoruz ki insanlar varsa her türlü sorun çözülür” diye konuştu.

TYS Genel Başkanı Mustafa Köz “Çok uzun bir süreçten sonra çok değerli yazarlar, şairler burada bu değerli iki odada dinlenmeye başladılar. 4 yıl çok yoruldular. 18 yıllık bir tarihin 4 yılı kapalı geçti. Bu tarih sadece yazarların için değil bizim için de kapalı bir tarih oldu. Onların bir an önce görülmesi ve kamuya açık olması gerekiyordu. Bu iki değerli odayı bu anlamlı belgelere ayırdıkları için Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu nezdinde herkese teşekkür ederim” dedi.

TÜRKİYE’NİN AYDINLIK BİR YERE GİTMESİNİ İSTİYORSAK YOLU EDEBİYATTAN SANATTAN GEÇİYOR

Belgelik açılışına katılan Dünya Yazarlar Birliği (PEN) Türkiye Başkanı Zeynep Oral, “Burası yalnız Kemal Tahir’in adını taşıdığı için değil, aramızdan göçmüş çok önemli yazarların mektuplarını, belgelerini barındırması açısından da çok değerli. Bunlar bizim belleğimiz. Bu birikimin ortaya konması çok kıymetli. Türkiye’nin aydınlık bir yere gitmesini istiyorsak yolu edebiyattan sanattan geçiyor” şeklinde konuştu.

Kültür Bakanlığı’yla yapılan protokol uyarınca Yıldız Sarayı Arabacılar Dairesi’nde 2000-2014 yılları arası sergilenen belgelik, daha sonra yer gösterilmediği için 4 yıl boyunca depoda çuvallarda bekletilen edebiyat tarihi belgeleri, TYS’nin Yıldız Sarayı’ndaki genel merkezinin boşaltılması ile ortada kalmıştı. Kadıköy’e getirilen müze-belgeliğin parçaları bundan böyle Söğütlüçeşme’de bulunan Kemal Tahir Halk Kütüphanesi’nde görülebilecek.

Kütüphane içindeki iki odadan oluşan bu mekânın resmi adında ‘müze’ kelimesi’ geçmemesine rağmen işlev ve içerik bakımından bir müze niteliği taşıyor. Burada ailelerinin onayıyla, yazar ve şairlerin el yazı notları, yarım bırakılmış yazı taslakları bulunuyor. 18 yazar/şairin gözlük, saat, kravat gibi kişisel eşyaları, kitapları ile daktilo, kalem, defter gibi yazma serüvenlerine dair gereçler de yer alıyor. Nazım Hikmet, Cemal Süreya, Asım Bezirci, Arif Damar, Mehmet Seyda, Melih Cevdet Anday gibi edebiyatçıların eserlerinin yanı sıra Susanna Tamaro, Doris Lessing, Umberto Eco gibi dünya yazarlarının, 1999 Marmara depremi dolayısıyla Türkiye ile dayanışma amacıyla imzalayıp gönderdikleri kitapları da yer alıyor.

Kemal Tahir Halk Kütüphanesi (Rasimpaşa Cd. Taşköprü Sk. No:8/A Söğütlüçeşme)