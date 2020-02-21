Edebiyat Belleği’ne önemli katkı

Edebiyat tarihimizde önemli izler bırakan pek çok usta isim ve eser var. Fakat bu eserlerden bazılarına yeni baskıları olmadığı için ulaşamıyoruz. Yayınevlerinin kapanması, eser sahiplerinin varislerine ulaşılamaması ya da başka nedenlerle sadece yıllarca yeni baskısı yapılmamış eserler okurla buluşamıyor. h2o kitap, bu eksikliği gidermek için harekete geçti. Yayınevi “Edebiyat Belleğimiz” adını verdiği kitap dizisi ile edebiyatımızın unutulmuş, görmezden gelinmiş isimlerine yeniden hayat veriyor. İrfan Yalçın, Peride Celal, Mehmed Kemal, İlhan Tarus, Tektaş Ağaoğlu, Naim Tirali, Behiç Duygulu, Şahap Sıtkı İlter, Mahmut Özay, Salim Şengil, Orhan Aydın, Mahmut Şenol, Cengiz Öndersever, Cem Atbaşoğlu gibi usta yazarların tefrikaları dahil bütün eserleri eşliğinde yeniden okurla buluşturuyor. h2o kitap tarafından yapılan açıklamada “. Biz başladık, destek gelecektir. Her zaman bir eseri eksik bıraktığımız, bir yazarı ihmal ettiğimiz bize anımsatılacaktır… Bu da yolculuğumuzun keyifli tarafı!” denildi.