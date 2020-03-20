Dünyanın sanatı evimize geliyor

Bütün dünyayı sarsan korona virüsü, tüm hayatı etkilerken ilk vurduğu alanlardan biri kültür sanat oldu. En küçük etkinlikten en büyük organizasyona kadar her şey iptal edildi. Ancak sanal dünya hepsini evimize getiriyor…

Türkiye’de 11 Mart’ta açıklanan ilk korona virüsü vakasının ardından yaşamımız hızla değişti. 9 günde hayat olabildiğince yavaşladı ve sosyalleşme en aza indirildi. Tiyatrolar, sinemalar, müzeler, konser salonları ve daha nicesi bilinmez bir tarihe kadar kapılarını kapattı, ofisler terk edildi ve evde yaşam başladı.

Sadece Türkiye’de olmadı bunlar, başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok ülkesi aynı şeyleri yaşıyor şu sıralar. Sayfalarımızdan da anlayacağınız gibi neredeyse tek gündemimiz korona. Hal böyle olunca evde yaşamı daha renkli kılmak için arayışlar çoğaldı ve en küçüğünden en büyüğüne iptal edilen organizasyonlar “sanal dünyaya” taşındı. Böylece internet ortamında bir tıkla Kanada’daki bir müzeyi gezmemiz ya da festivalde gösterilecek bir filmi izlememiz mümkün kılındı.

Biz de şu sıralar çokça evde bulunmak zorunda olan siz sevgili okurlarımız için dünyayı bilgisayar ekranına ya da telefonunuza taşıyan bu etkinliklerden bir derleme yaptık. İnternet kullanamıyorsanız lütfen bir yakınınızdan yardım isteyin ve bu etkinliklerden mahrum kalmayın!

MÜZELERİ GEZİN

Korona önlemleri kapsamında geçici bir süreliğine kapılarını kapatan müzeler, “online” olarak sanatseverlerle buluşuyor. Sanal gezinti uygulamalarıyla sadece Türkiye’deki değil dünyadaki birçok müze ziyaret edilebilirken, müzelerdeki eserler yakından incelenip haklarında bilgi alınabiliyor.

Sanal gezinti uygulamalarıyla aynı zamanda saray, cami, kervansaray, kale gibi kültürel ve tarihi öneme sahip mekanlar da gezilebiliyor.

Sanatseverlerin bilgisayar ve telefon gibi teknolojik cihazlarla erişim sağlayabileceği online müzeler, eğitimlerine bir süre ara verilen çocuklara da eğitici ve eğlenceli aktivite fırsatı sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze, saray, cami, kilise, manastır ve kalelere https://www.ktb.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.

Kadıköy'deki evinizde otururken ziyaret edebileceğiniz yerler arasında Burdur Arkeoloji Müzesi de var...

Sanatseverlerin bu siteden sanal gezinti yapabileceği müzeler arasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Ayasofya Müzesi, Antalya Müzesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Burdur Arkeoloji Müzesi, Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi, Efes Müzesi, Isparta Müzesi, Kapadokya Açık Hava Müzesi, Kars Müzesi, Konya Mevlana Müzesi, Mardin Müzesi, Uşak Arkeoloji Müzesi ve Zeugma Mozaik Müzesi yer alıyor.

Dolmabahçe ve Topkapı Sarayları’nın da online olarak gezilebileceği platformda, Ankara, Bursa, Sivas, Gaziantep ve Eskişehir gibi şehirlerin önemli mekanları da ziyaret edilebiliyor.

Türkiye’den Pera Müzesi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Arkas Sanat Merkezi, Yapı Kredi Sanal Müzesi, Aydın Doğan Vakfı Sanal Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi gibi pek çok özel müzenin eserlerine ve sergilerine de kendi internet sitelerinden online olarak erişilebiliyor.

DÜNYA DA KAPILARINI AÇTI

Google’ın online ziyaret ve sanat eserlerinin yüksek çözünürlüklü görüntülerine erişim olanağı sağlayan çevrimiçi bir platformu Google Art & Culture ise farklı ülkelerdeki birçok müzeyi ilgililerin ekranına getiriyor.

Kültür sanat alanında makaleler, sanatçı ve eser bilgileri, sanat akımları ve tarihi olaylar üzerine bilgilerin de yer aldığı sistem, 500’den fazla müze ve galeriyi, sanal turlar ve çevrimiçi sergiler sunmak için biraraya getiriyor.

Mısır Giza Piramitleri de Goole Art&Culture sayesinde evimize geliyor

Sanatseverler bu platformdan British, Louvre, Orsay, Salvador Dali, Pergamon, Guggenheim, Van Gogh, Vatikan, Metropolitan, Sao Paulo Sanat, Meksika Ulusal Antropoloji müzeleriyle Giza Piramitleri, Kolezyum, Machu Picchu, Solomon R. ve ABD Ulusal Sanat Galerisi gibi birçok ünlü müzeyi online olarak gezebiliyor.

FESTİVAL FİLMLERİNİ İZLEYİN

Başta İstanbul Film Festivali ve Cannes Film Festivali olmak üzere sinema dünyasının önemli organizasyonları da korona nedeniyle iptal edildi. Gelen haberlere göre 12-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 73. Cannes Film Festivali’nin sanal ortamda gerçekleşmesi için çalışmalar başlatıldı.

Bu yıl Cannes'da bu sahneleri göremeyeceğiz....

İKSV de İstanbul Film Festivali ile ilgili böyle bir yola gider mi bilmiyoruz ama iptal edilen bir başka festival olan Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, filmleri internet üzerinden yayınlamaya başladı. Her gün saat 16.00’da bir filmin gösterimi yapılıyor.

Yine Filmmor gibi Documentarist de eve kapandığımız şu günlerde festival ruhunu yaşatmak için her gün online olarak yeni bir film yayınlıyor. Dünyanın en önemli belgesel festivallerinden biri olan Amsterdam Belgesel Film Festivali de, festival tarihinden 300 filmi evde olanlar için ücretsiz erişime açtı.

KONSERLER SALONUNUZA GELİYOR

Hep birlikte yan yana omuz omuza şarkı söylediğimiz ya da dinleyip başka dünyalara daldığımız, ruhumuzu gıdası konserler de iptal oldu maalesef. Ancak sanatçılar buna da bir çözüm buldu ve online olarak konser kayıtlarını yayınlamaya başladı. Yani bilgisayar ekranınızdan ya da telefonunuzdan bu konserleri izlemeniz mümkün.

Bunların başında Viyana Devlet Operası geliyor. Korona virüsü salgını nedeniyle tüm etkinlikleri iptal edilen Viyana Devlet Operası, opera ve bale gösterilerini ücretsiz olarak erişime açtı. Yayınlar, 15 Mart Pazar günü yapılmaya başlandı. Opera, “Wiener Staatsoper” adlı dünya çapında ve ücretsiz olarak yayın yapan platform aracılığıyla opera ve bale performanslarının kayıtlarını günlük olarak yayınlıyor. Yine dünyaca ünlü topluluklardan Berlin Filarmoni Orkestrası ve Metropolitan Operası da kayıtlarını ücretsiz olarak erişime açtı.

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay da, vereceği konser korona virüsü salgını nedeniyle iptal edilince, evde verdiği konserini sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak dinleyicilerine ulaştırdı. Onay, her Pazar canlı yayınlarına devam edeceğini de açıkladı. Öte yandan Haluk Levent de iptal olan konserleri nedeniyle şarkılarını sosyal medyadan canlı yayında söyledi.

ÇOCUKLARLA BİLİM

Çocuklar da evde olduğu için onları oyalamak zor olabilir ama yine sanal dünyanın kapıları onlar için de sonuna kadar açılıyor. Bu süreçte evde vakit geçirecek başta gençler ve çocuklar için TÜBİTAK Dergilerinin tamamı ücretsiz erişime açıldı. Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik’in tüm sayılarına internet üzerinden ulaşabilir, dünyanın öbür ucunda açılan, çocuklara özel müzeleri gezebilirsiniz. Tate Med Kidz, Glazer Children’s Museum, Children’s Museum of South Dakota, Pittsburgh Children’s Museum, Long Island Children’s Museum, International Association Children in Museum bunlardan sadece bir kaçı…

Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) ulaşılabilen tüm online içerikleri derleyerek bir liste hazırladı. Sık sık güncellenen bu listeye https://kpy.bilgi.edu.tr/tr/haber/tum-dijital-platformlar/1252 adresinden ulaşabilirsiniz.

TRT 2’DE ETKİNLİK ATAĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, korona salgını günlerinde TRT 2’de etkinlik atağı başlatıyor. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni tip korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında 24 Mart’tan itibaren TRT 2 kanalında “Sanat Heyecanı Evimizde” etkinliklerini başlatacaklarını bildirdi.

Ersoy, şunları söyledi: “Bakanlık olarak aldığımız tedbirler dahilinde, kültür-sanat etkinlerimizi erteledik. Bu süreçte TRT ile güçlerimizi birleştirerek, sizleri sanatla buluşturmaya devam edeceğiz. 24 Mart tarihinden itibaren TRT 2 ekranlarında, ‘Sanat Heyecanı Evimizde’ etkinliklerini başlatıyoruz. 6 hafta boyunca her salı akşamı tiyatro oyunları, her cuma akşamı senfoni ve opera konserleri canlı olarak TRT 2 ekranlarından evlerinize perde açacak. Cumartesi akşamları ise dışarı çıkmadan Troya, Aida ve La Boheme gibi dünyaca ünlü operalarımızı izleyebileceksiniz.”

Ersoy, bu etkinlikler çerçevesinde çocukları da unutmadıklarının altını çizerek, şöyle devam etti: “Onlar için Tembel Memiş, Kuzu Maydanozun Maceraları ve Turta Girmemiş Orman tiyatro oyunlarını bu etkinliğimize dahil ettik. TRT ile işbirliğimiz bununla da sınırlı kalmayacak. Birbirinden önemli müzelerimizi de TRT 2 ile evlerinize taşıyacağımız çalışmalarımız devam ediyor.”