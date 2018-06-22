Dünyadan “HAFİF ADIMLAR”la geçen kadınlar…

Dünyada silinmez izler bırakan 40 kadının öyküsü aynı kitapta buluştu

“Ne hoş bir güzelliği vardır;

Hafif adımlarla, dünyadan gülümseyerek geçenlerin.

Kimseye bir kötülüğü dokunmadan yaşayanların,

Onurlu bir yaşamı seçenlerin…” - Virginia Woolf

Kadınlar tarih boyunca, ne zaman kendilerini gerçekleştirmek isteseler türlü gerekçelerle ya geri çevrildiler ya da engellendiler. Okula gitmelerinin dahi yasaklandığı, oy haklarının olmadığı dönemler oldu. Ama başarılarının önünde hiçbir şey duramadı. “Hafif Adımlar”, medeniyet mirasına olan paha biçilmez katkılarıyla efsaneleşen 40 kadının yaşam öyküsünü aynı kitapta buluşturuyor.

Hafif Adımlar, kendini dünyanın merkezi olarak gören herhangi bir coğrafyadan ya da kimlikten bağımsız bir gözle seçilmiş isimleri ele alarak, diğer kadın çalışmalarından ayrı ve yenilikçi bir duruş sergiliyor. Çalışkanlıkları, kararlılıkları ve cesaretleri ile dudak uçuklatan hayatlar yaşamış ama birçoğunu belki de hiç tanımadığımız isimleri bir araya getirmeye özen gösteriyor. Yok sayılmışların arasında bile yok sayılan bu kadınların; özgürlüğe, bilime, aşka, sanata, kısaca hayata olan tutkuları ile nasıl ölümsüzleştiğine tanıklık etmemizi sağlıyor.

Okuyucuları, bu sıra dışı isimlerin dünyalarında birer yolculuğa çıkaran “Hafif Adımlar”, onları bazen bir yazar, bazen bir kozmonot, bazen bir atlet, bazen de bir süfrajet olarak yazına dahil ediyor. Seçil Sungur’un derlediği kitabın illüstrasyonları Başak Tinli’ye ait. Ardis Kitap’ın ilk yayını olan “Hafif Adımlar” okurlarını bekliyor.