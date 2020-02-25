Kent Konseyi Fotoğraf Çalışma Grubu'nun düzenlediği “Dünden Bugüne Kadıköy” isimli karma fotoğraf sergisinde geçmişten günümüze Kadıköy fotoğrafları yer alıyor

Kadıköy Kent Konseyi Fotoğraf Çalışma Grubu'nun düzenlediği “Dünden Bugüne Kadıköy” konulu karma fotoğraf sergisi, 21 Şubat Cuma günü Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde açıldı.

Caddebostan sahilinden iskeleye kadar Kadıköy'ün birçok yerinin geçmiş ile bugünkü halini birarada barındıran fotoğraf sergisi, 27 Şubat Perşembe gününe kadar açık kalacak.

“FOTOĞLARDA DEĞİŞİMİ GÖRECEKLER”

Sergi fikrinin bir sene önce ortaya çıktığını söyleyen Kent Konseyi Fotoğraf Çalışma Grubu'ndan İsmail Şevket Baki; “Kadıköy'ün dünü ile bugünü arasındaki değişimi göstermek istedik. Eski fotoğrafları toplamada arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan ve Kadıköy Belediyesi'nden destek aldık. Yeni hallerini de bizler çektik. Bu sergide 60'a yakın fotoğraf var. Serginin önümüzdeki yıllarda da devamı olacak. 2 ay sonra da “Siyah ve Beyaz Kadıköy” isimli bir sergi de düzenleyeceğiz.”

“ZAMAN TÜNELİNDE YOLCULUK YAPTIK”

Sergiyi gezen Gülhan Ağırbaş da sergiye dair duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdi; “1965 yılından beri Kadıköy'de yaşıyorum. Açıkçası şu an duygu yüklüyüm. Eski ve yeni halini yaşamış bir kişi olarak eski halinde temizliği ve saflığı, bugünkü halinde de yaşamış olduğu farklı gelişimi görüyorum. Eski hali tabii ki daha ağır basıyor. Ne mutlu ki Kent Konseyi bizi zaman tünelinde bir yolculuğa çıkardı. Dilerim ki bu çalışma Kadıköy'ün birçok semtine ulaşır. Başka insanlar da görmeli. Fotoğraflarda yer alan çoğu yerde yaşanmışlığım var. Caddebostan Plajı'nın arkasında genç kızlığım geçti. Şanslıydım o güzel günleri yaşadım.”