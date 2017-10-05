Haftalık Bağımsız Gazete 06 Ekim 2017
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Drama öğrencileri mezun oldu

Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde düzenlenen drama atölyelerine katılan öğrenciler 29 Eylül Cuma günü gerçekleştirilen törenle sertifikalarını aldı

Drama öğrencileri mezun oldu
Orhan Müftüoğlu

Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde bu yıl düzenlenen drama atölyelerine toplam 39 öğrenci katıldı.  29 Eylül Cuma günü Gençlik Sanat Merkezi’nde  düzenlenen etkinlikle atölyeye katılan öğrencilere sertifikaları verildi.  Törene, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun yanı sıra Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Simten Gündeş, kurs öğretmenleri ve bazı veliler katıldı.

Gençlik Sanat Merkezi Drama Atölyeleri öğrencileri sertifikalarını kurs öğretmeni Filiz Işık Bulut’un elinden aldı. Törende kısa bir konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu Gençlik Sanat Merkezi’nin sanatla tanışma mekânı, aynı zamanda bir okul olduğunu belirtti.  Nuhoğlu, “siz iyi olursanız bu ülkede iyi olur her katılımcıya teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Tören öğrencilere sertifika takdimlerinin ardından sona erdi.  

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