Dizi izlemek için iyi fırsat

Bu sayfadan her hafta bir dizi önerisinde bulunuyoruz. Ancak bunların kaçını izleyebildiniz, koşturmaca içinde hangi sezonlarını tamamlayabildiniz bilmiyoruz. Hazır evde bolca vakit varken yapılabilecek en güzel şeylerden biri de dizi izlemek. O vakit buyurun 5 dizi önerimize:

* Babylon Berlin

Run Lola Run, Perfume: The Story of a Murderer, Cloud Atlas filmleriyle sinema dünyasında tanınan Tom Tykwer, dizi dünyasına yönelmiş ve Sense8’in yönetmeni ve bestecisi olarak karşımıza çıkmıştı. Sense8’ten sonra Tywker, izleyiciyi 1929 yılının Almanya’sına davet ettiği Babylon Berlin dizisiyle televizyon dünyasının derinliklerine indiriyor. Tom Tykwer, dizinin hem senaristi hem yönetmeni hem de yaratıcıları arasında yer alıyor, aynı zamanda bestelerini de hazırlıyor.

Geçmiş zamanın büyüleyici atmosferini başarıyla sunan dizi, Hitler öncesi dönemin zeminine ışık tutarken başarılı sanat yönetimiyle de izleyiciye görsel şölen sunuyor. O dönemdeki tarihi etkili bir şekilde yansıtan dizinin ilk iki sezonunda Weimar döneminde bir fotoğraf üzerinden büyük bir skandalın perde arkasını çözmeye çalışan komiser Gereon ve yardımcısı Charlotte’ın yaşadıklarını ve kendilerini ordunun işin içine karıştığı başka bir olayın ortasında bulmalarını izlemiştik.

Dizinin henüz yayınlanmayan 3. sezonu, 1930’ların başında sinemanın altın çağlarını yaşadığı bir dönemde geçecek. 3. Sezon gelene kadar iki sezonu izleyebilirsiniz.

* Broadchurch

Broadchurch, başrollerinde David Tennant ve The Favourite filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscarı’nı kazanan Olivia Colman’in yer aldığı, 2013 yapımı bir İngiliz polisiye dizisi. Polisiye dedik ama içinde bolca dram da barındıran bir dizi Broadchurch. Toplam 3 sezondan oluşan dizi, İngilizlerin polisiye dizileri konusundaki başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor. Eğer 6 yıldır bu diziyi keşfetmeyen şanslı kişilerdenseniz, hiç zaman kaybetmeyin ve ilk fırsatta izlemeye başlayın! Konusu ise kısaca şöyle: Deniz kenarında küçük bir kasaba olan Broadchurch'te bir çocuk öldürülür ve kasabanın dedektifleri Ellie Miller ve Alec Hardy bu gizemli soruşturma için görevlendirilir. Sıradan bir konu gibi gözükse de üç sezon boyunca toplumsal çıkmazlarımız üzerine muhteşem göndermeleri olan bir dizi karşınızdaki…

* Broen / Bron

Broen, ilk sezondaki her bölümü 57 dakikadan oluşan ve aslında seri katil üstüne kurulu bir polisiye dizi. Ama bu seri katil pek alışılageldik türden bir seri katil değil.

Danimarka ve İsveç’i birbirine bağlayan Öresund Köprüsü‘nde elektrikler 48 saniyeliğine birdenbire kesiliverir. Elektrikler yeniden geldiğinde ise köprünün orta yerinde yatan bir ceset ortaya çıkar. Ortadan ikiye bölünmüş ve İsveçli bir politikacı kadına ait bir ceset… İki ülke de olaya müdahale etseler de ölen kadın İsveçli olduğu için davayı İsveç üstlenir. Ama çok geçmeden olayın bu kadar basit olmadığı ortaya çıkar…

Yapılan tahlillerde ikiye ayrılmış cesedin alt kısmının 1 yıl önce kaybolmuş Danimarkalı bir fahişeye ait olduğu ortaya çıkınca, devreye Danimarka da girer ve iki ülke ortak soruşturma yürütmek zorunda kalırlar. Ancak, çok geçmeden olayın bununla da kalmayacağı ortaya çıkar…

* Tijuana

11 bölüm olaran Netflix’te yayınlanan Tijuana basın özgürlüğü üzerine izleyeni düşündürecek bir Meksika yapımı. Konusu ise kısaca şöyle:

Meksika’da eyalet valisi seçimleri yaklaşmıştır. Bağımsız aday olan ve işçi sınıfına mensup bir siyasetçi suikaste kurban gider. Frente Tijuana isimli yerel bir gazetede çalışan gazeteciler de tehditlere aldırış etmeden suikastin arkasındaki ismi bulmaya çalışırlar.

* Please Like Me

Bu kadar politika-polisiye yeter içimiz karardı diyorsanız hemen Please Like Me’yi açın ve izlemeye başlayın. Avustralya yapımı olan ve her bölümü 30 dakikadan oluşan 4 sezonluk bu komedi dizisi sizi naifliğiyle saracak. 5. Sezonu gelmediği için hayranlarını üzüntüye boğan diziyi izlemediyseniz şanslısınız çünkü 4 koca sezon sizi bekliyor. Please Like Me, kız arkadaşıyla arası bozulunca aslında eşcinsel olduğunu fark eden Josh'un hikâyesini anlatan bir yapım. Josh, yakınındaki kişilerin de desteğiyle bir çeşit geçiş döneminin içine giriyor ve bir yandan da annesinin sağlık sorunlarıyla uğraşmak durumunda kalıyor.