“DİRENİŞTEN GREVE”

Canol Kocagöz’ün “Direnişten Greve” isimli sergisi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşuyor

İrem ÇABUK

Karikatür Sanatçısı Canol Kocagöz’ün, “Direnişten Greve” sergisi, Kavel Grevi’ni anmayı ve aynı zamanda bugün direnen işçilerin mücadelesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Karikatürlerini grev çadırlarında, direniş alanlarında, fabrika duvarlarında sergileyen Canol Kocagöz’ün bu sergisinde yer alan karikatürler direnişlerde, grevlerde, işgallerde yaratıldı ve hayata geçirildi. 28 Ocak 1963 Kavel Grevi anısına yapılan bu sergi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde sunuluyor. Geçmişte ve günümüzde varolan emek sömürüsünün, acımasız patronların ve eşitsizliklerin anlatıldığı bu sergiye katılım oldukça fazlaydı. Kocagöz’e dostları eşlik ederken aynı zamanda medya ve her yaştan katılımcı da sergi açılışındaydı. NHKM’nin duvarlarında keyifle izleyebileceğiniz karikatürler, 28 Şubat’a kadar sizleri bekliyor olacak.