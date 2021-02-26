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Devlet Tiyatroları’ndan “kadın” temalı yarışma

Devlet Tiyatroları, ‘Cumhuriyet’in 100. Yılında Kadın’ adlı oyun yazma yarışması düzenliyor

Devlet Tiyatroları’ndan “kadın” temalı yarışma
GazeteKadıköy

Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamaya göre kadının toplum içindeki yeri hakkında farkındalığı arttıracak olan yarışmaya başvurular başlarken, son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2021 Cuma günü olarak belirlendi.

2021-2022 tiyatro sezonunda gerçekleştirilecek olan proje kapsamında “bilim, sanat ve savaşlarda kadınlarımız” adlı ayrı bir başlık oluşturulacak ve yazarlardan eserlerinde bilim ve sanat dallarında kahraman kadınların öykülerini tiyatronun kendi estetik araçları üzerinden ele almaları istenecek.

Yarışmaya yurt içinden ya da yurt dışından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türkçe yazan yazarlar katılabilecek. Eserlerin özgün olması gerekirken, öykü, roman, şiir, uyarlama eserler, kısa oyunlar ve çocuk oyunları değerlendirme dışı bırakılacak.

Bir kişi yarışmaya en fazla bir eserle başvuru yapabilirken, eserlerde kullanılan dilin mutlaka Türkçe olması ve eserin öz, biçim ve üslup bakımından dramatik yazım tekniğinin gerektirdiği kurallar çerçevesinde kaleme alınmış olması gerekecek.

Yarışmaya katılan eserler Devlet Tiyatroları Edebi Kurul üyeleri tarafından tema, konu, dil, karakter, süre, dramatik oyun yazım tekniği, özgünlük ve amaca uygunluk açısından değerlendirilecek ve sonuçlar 27 Mart 2022 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Devlet Tiyatroları resmi web adreslerinde ve kurumsal sosyal medya hesaplarında açıklanacak.

Dereceye giren oyunlar Devlet Tiyatroları repertuvar havuzuna alınacak ve birincilik ödülü olarak 40 bin TL, ikincilik ödülü 37 bin 500 TL, üçüncülük ödülü 35 bin TL, 1. Mansiyon ödülü 32 bin 500 TL ve 2. Mansiyon ödülü olarak ise 30 bin TL verilecek.

Yarışmaya ilişkin usul ve esaslara ayrıca başvuru dilekçesine www.devtiyatro.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Etiketler; #devlet tiyatroları #kadın #yarışma
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