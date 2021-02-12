Devlet Opera ve Bale’nin resim yarışması başlıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında, bu yıl 8.sini düzenlediği resim yarışmasına başvurular başladı

Geçtiğimiz yıl, pandemi nedeniyle ertelenen etkinlik, bu sene ilk kez online olarak gerçekleşecek ve yarışmaya katılım, resimlerin dijital ortamda gönderilmesiyle sağlanabilecek.

Çocukların, opera ve bale sanatlarına olan ilgilerini arttırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya, her yıl Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlanıyor. Hayatında hiç opera ya da bale temsili izlememiş öğrenciler de hayal dünyalarında yaşattıklarını resimlerine yansıtarak yarışmaya katılabiliyorlar. Yarışmanın değerlendirmesi ise İDOB ressamları ve Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nden ressamlar tarafından yapılıyor.

SERGİ SÜREYYA’DA

Serginin açılışı ve ödül töreni ise 23 Nisan 2021 tarihinde, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleşecek. Dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan resimler 23 Nisan – 23 Mayıs 2021 tarihleri arasında, Süreyya Operası Fuayesi’nde sergilenecek.

Denizbank yarışmada dereceye giren ilk üç öğrenciye tablet hediye ederken; öğrencilere ayrıca resim malzemeleri, kitaplar ve İDOB çocuk oyununa iki kişilik davetiye de verilecek. Her yıl olduğu gibi, birinci olan resim gelecek yıl afiş görseli olarak kullanılacak.

Yarışmayla ilgili ayrıntılar şöyle:

Koşulları: 7-11 yaş arasında ilköğretim veya ortaöğretim öğrencisi olmak

Konu: “Opera ya da bale denince aklına ne geliyor?” / Malzeme: Serbest

Boyutlar: Uzun kenarı 70 santimetreden daha uzun olmamalıdır.

Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 1 Nisan 2021

Gönderilecek e-mail adresi: idobcocuk@gmail.com

Not: Resimler, 1 Nisan 2021 tarihine kadar, dijital ortamda e-mail yolu ile gönderilecek başvurularda detaylar belirtilmelidir. (Öğrencinin adı, soyadı, yaşı, veli/öğretmenin telefon numarası, katıldığı il ve okul adı yazılmalıdır.)