Derya Sayın Karikatür Evi’nde yaşatılıyor

Ünlü çizer Derya Sayın anısına hazırlanan “Derya Kuzularının Sessizliği” adlı sergi 14 Aralık Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde açıldı

Simge KANSU

Hüseyin Işık ve Zeliha Gizem Sayın tarafından hazırlanan “Derya Kuzularının Sessizliği” adlı sergi 14 Aralık-12 Ocak tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde sanatseverlerin ilgisine sunuluyor. 4 yıl önce aramızdan ayrılan Derya Sayın, Gırgır dergisine çizdiği memleket temalı karikatürleriyle tanınıyordu. Bunun yanında Limon, L-Manyak, Leman, Gümgüm, Deli, Pişmiş Kelle, Express gibi birçok dergi ve gazetede Derya Sayın’ın çizgileri bulunuyor.

Derya Sayın’ın yeğeni olan ve aynı zamanda sergiyi hazırlayan isimlerden biri olan Zeliha Gizem Sayın, sergiyle ilgili duygularını dile getirdi. Amcasının vefatından sonra uzun bir süredir bu sergiyi yapmak istediklerini belirten Sayın, sergiyi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi: “Amcam ömrünü çizmekle geçirmiş biri ve çok fazla eseri var. Bu eserlerin sizlere ulaşıyor olması bizim için çok önemli.”

Derya Sayın’ın çocukları çok sevdiğini belirten Gizem Sayın, amcasının anısına 11-13 yaş grubu çocuklar için “Derya Amcanın Balonları” adlı bir atölye çalışması yapacaklarını da duyurdu. Karikatür camiasında birçok sorun olduğunu dile getiren Sayın, “Karikatür sanatçıları zor koşullar altında çalışıyor. Bunları yüksek sesle konuşacak karikatürist hocalarımızı biraraya getirmek istediğimiz bir söyleşi yapacağız.” dedi.

TADIMLIK BİR SERGİ

Sergiyi hazırlayan isimlerden biri olan Hüseyin Işık ise, karikatüre ilk başladığı yıllarda tanıştığı Derya Sayın’ın kendisi için çok değerli olduğunu vurguladı. Işık, uzunca bir süre yurtdışında kaldığı için Derya Sayın’ın son günlerini göremediğini ve bunun içinde hep bir ukde olarak kaldığını söyledi. Sergideki tüm seçkileri kendisi yapan Işık, “Böyle ufacık bir sergide büyük bir sanatçıyı anlatmak çok zor, bu tadımlık bir sergi” ifadelerini kullandı.