Denize nazır müzik

Kadıköy’ün yeni müzik mekanı Moda Kayıkhane açıldı

1950'li yılların Moda’sının gözde mekanlarından Eski Moda Deniz Kulübü Binası” ve yanındaki “Eski Kayıkhane’’, kentin sosyal ve kültürel yaşamına geri döndü. ‘Anadolu yakasının Babylon’u olarak adlandırılan müzik mekanı Kayıkhane, 26 Haziran’da Alpay konseriyle açıldı.

Proje Koordinatörü Danış Yıldırım, endüstriyel bir yapı olarak kullanılmış olan bu kayık imalathanesinin, tıpkı kulüp binası gibi yıllarca metruk halde durduğunu anımsatarak, ‘’Güçlendirilerek veya onarılarak yapılması mümkün olmadığı için, üniversite ve kurul raporları doğrultusunda, 1.5 yılda yıkıp aslında bire bir uygun olarak yeniden yaptık. Kültürel ve tarihi bir mirası günümüze kazandırdık. Asma katla birlikte toplamda 450 metre kareye yakın bir alan. Ayakta ortalama 600 kişilik kapasitesi var. Modalı komşularımızın sesten rahatsız olmaması için yalıtıma, müzisyenlerin sanatlarını icra edebilmeleri için de akustiğe büyük önem verdik’’ dedi. Moda Kayıkhane’nin belli bir müzikalitede hizmet vereceğini vurgulayan Yıldırım, ‘’Kadıköy Moda’nın genel profilini yakalayan, her yaş grubuna yönelik müzik tarzlarının en özel isimleriyle yürüyebilmeyi hedefliyoruz’’ ifadesini kullandı.

Kadıköylü gruplara davet

Yıldırım, mekanda caz blues geceleri gibi konsept gecelerin, akustik dinlerin yapılacağını, bazı festivallerin bazı ayaklarının burada yapılacağını, yurtdışından önemli müzisyenlerin sahne alacağını anlatarak, ‘’28 Temmuz’da Sattas grubunun konseri olacak. Sonbaharla birlikte program daha da yoğunlaşacak. Haftada 2-3 konser düşünüyoruz, diğer günlerde de dj performansları olacak. 2-3 günlük bir müzik festivali düşünüyoruz. Ve en önemlisi, maddi bir çıkar beklemeden sahnemizi Kadıköylü yerel müzik gruplarına açacağız’’ diye konuştu. Danış Yıldırım Moda Kayıkhane’de müzikal etkinlikler dışında drama, sergi, söyleşi, atölye gibi başka kültürel ve sanatsal etkinlikler planladıklarını da ekledi.