Haftalık Bağımsız Gazete 26 Nisan 2019
Kültür Sanat
Kadıköy’de üç festival
Kadıköy’de üç festival
Yazı Dizisi
Oğuz Atay: Günlük
Oğuz Atay: Günlük
Çevre
Dünyanın Döngüsü / Mayıs
Dünyanın Döngüsü / Mayıs
Yaşam
Gönüllülerde bu hafta...
Gönüllülerde bu hafta...

Dans Günü’nde “3 Bale”

İstanbul Devlet Opera ve Balesi uyanan doğayla birlikte yaşamların ve umutların filizlendiği baharı “3 Bale” ile karşılıyor.

Dans Günü’nde “3 Bale”
Gökçe UYGUN

3 Bale’nin ilk eseri ‘’Bahar’’ dünya prömiyeri yapacak. Sanatseverlerin Türkiye’ de ilk kez tanışacakları koreograf Orkan Dann’ın bu eseri S. Rahmaninov imzalı müziği ile neoklasik bir bale. İkinci eser 'Nox' da dünya prömiyerini yapacak. Bu modern balenin koreografisi Deniz Özaydın, müziği Utku Şilliler’e ait.   Üçüncü eser olan 'Dört Mevsim' ise modern bir bale.  Geçtiğimiz sanat sezonlarında büyük beğeni toplamış, bale severlerin yakından tanıyıp takip ettikleri bu eser Uğur Seyrek koreografisi ve A. Vivaldi’nin herkesçe bilinen müziği ile hayat buldu.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde 27 Nisan akşamı iki dünya prömiyeri birden yapacak “3 Bale”, 28 Nisan akşamı da seyircilerle buluşacak. 30 Nisan akşamı ise yine Dünya Dans Günü etkinlikleri kapsamında Kiev Balesi ( Kyiv) ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi, ‘Kiev’den İstanbul’a” adını taşıyan bir gala gecesinde buluşacak. Bu özel gecede Nox ve Bahar da programda yer alacak.

3 Bale eseri, 7, 16, 21 Mayıs saat: 20.00’de ve 25 Mayıs saat: 16.00’da yeniden sanatseverler tarafından izlenebilecek.

(Fotoğraflar: Nox balesinden/Murat Dürüm)

İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.