Dans Günü’nde “3 Bale”

İstanbul Devlet Opera ve Balesi uyanan doğayla birlikte yaşamların ve umutların filizlendiği baharı “3 Bale” ile karşılıyor.

3 Bale’nin ilk eseri ‘’Bahar’’ dünya prömiyeri yapacak. Sanatseverlerin Türkiye’ de ilk kez tanışacakları koreograf Orkan Dann’ın bu eseri S. Rahmaninov imzalı müziği ile neoklasik bir bale. İkinci eser 'Nox' da dünya prömiyerini yapacak. Bu modern balenin koreografisi Deniz Özaydın, müziği Utku Şilliler’e ait. Üçüncü eser olan 'Dört Mevsim' ise modern bir bale. Geçtiğimiz sanat sezonlarında büyük beğeni toplamış, bale severlerin yakından tanıyıp takip ettikleri bu eser Uğur Seyrek koreografisi ve A. Vivaldi’nin herkesçe bilinen müziği ile hayat buldu.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde 27 Nisan akşamı iki dünya prömiyeri birden yapacak “3 Bale”, 28 Nisan akşamı da seyircilerle buluşacak. 30 Nisan akşamı ise yine Dünya Dans Günü etkinlikleri kapsamında Kiev Balesi ( Kyiv) ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi, ‘Kiev’den İstanbul’a” adını taşıyan bir gala gecesinde buluşacak. Bu özel gecede Nox ve Bahar da programda yer alacak.

3 Bale eseri, 7, 16, 21 Mayıs saat: 20.00’de ve 25 Mayıs saat: 16.00’da yeniden sanatseverler tarafından izlenebilecek.

(Fotoğraflar: Nox balesinden/Murat Dürüm)