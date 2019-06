Damla Sönmez’e Seattle’dan ödül

“Sibel” filmindeki performansıyla neredeyse katıldığı her festivalden ödülle dönen Kadıköylü oyuncu Damla Sönmez, 45.inci Seattle Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı

Kadıköylü oyuncu Damla Sönmez “Sibel” filmindeki performansıyla 45.inci Seattle Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

ABD’de düzenlenen festivalde Bora Kim’in yönettiği “House Of Hummingbird / Sinekkuşu” Jüri Büyük Ödülü’nü kazandı. Festivalde “Tel Aviv On Fire / Tel Aviv Alev Alev” (y: Sameh Zoabi) İzleyici Ödülü’nü alırken, “Sons of Denmark” adlı filmin yönetmeni Ulaa Salim En İyi Yönetmen ödülünü aldı. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü “All About Me” filmindeki performansıyla Alman aktör Julius Weckauf aldı.

Karadeniz’in bir köyünde yaşayan ve sadece ıslık diliyle iletişim kurabilen genç bir kadının kendini keşif ve özgürleşme hikâyesini konu alan “Sibel” dünya prömiyerini yaptığı 71. Locarno Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü, Ekümenik Jüri Ödülü ve Genç Jüri Ödülü’nü kazanmıştı.

Yönetmenliği ve senaristliğini Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin yaptığı film Türkiye’deki izleyicilerle ilk defa 25. Adana Film Festivali’nde buluşmuş, festivalden En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Emin Gürsoy) ödüllerini alarak ayrılmıştı.

Damla Sönmez gazetemizden Gökçe Uygun’la yaptığı söyleşide filmle ilgili “Sibel bir özgürleşme hikâyesi. Daha doğrusu özgürleşmeye çalışan bir kadının, kendini topluma kabul ettirmeye, gücünü bulmaya çalışırken o özgürlüğün de, gücün de kendi içinde olduğunu keşfetme hikâyesi” demişti. Sinemanın birleştirici gücüne hayran olduğunu ifade eden Sönmez Sibel filminin kendimize dürüst olmamızı sağlayacağını umduğunu belirtmiş, “Herkesin kendi olabilmesi için gerekli cesareti, motivasyonu filmde bulacağını umuyorum” demişti.