Çocukların bir kurtarıcıya ihtiyacı yok!

Çocukların karşılaştıkları sorunlara çözüm odaklı yaklaşmalarına ve mücadeleden vaz geçmemelerine destek olabilecek resimli kitaplardan derleme

Elif Çelebi

“Çocuklarınıza kanatlar verin, uçmayı onlara bırakın.” Gabriel Garcia Marquez

Mart ayı, kışın zorlu şartlarından sonra doğanın yeniden canlandığı bir uyanışı temsil eder. Tabiat Ana’nın etrafındaki her varlığa enerji verdiği bu ay aynı zamanda kadın mücadelesinden Demirci Kawa’nın isyanına kadar birçok dayanışma gününe de ev sahipliği yapıyor.

Otoriteyi sorgulama, hak arama ve özgürlük gibi kavramların, insan yaşamındaki öneminin her geçen gün arttığı günümüzde çocuklar bu davranışları nasıl edinirler? Davranış Bilimleri Enstitüsü’nün yayınladığı “Çocuklarda Bağımsızlık Duygusu ve Sorumluluk Bilinci Geliştirme” adlı yazıda konuyla ilgili şu noktalara değinilmiş; “Çocukların, ebeveynlerinin onlara inandıklarını bilmelerine ihtiyaçları vardır. Kendilerine inançları geliştiği takdirde, yapmaya uğraştıkları şeylerde pes etmezler. Böylelikle, özgüvenleri kendiliğinden gelişmeye başlar ve sabırlı olmayı öğrenirler. Bu nedenle anne babalar öncelikle çocuklarına inanmalı ve bu inançlarını hem sözlerine hem de davranışlarına yansıtmalıdırlar. Çocuklar, karşılaştıkları bir problemi nasıl çözeceklerini sorduklarında, onlara doğrudan çözümü sunmak yerine probleme yönelik soruları detaylı sorarak, sorunun üstesinden gelmeleri için onlara rehber olunmalıdır.”

Her konuda olduğu gibi bu konuda da kitaplar yol gösterici olabilir. Küçük yaşlardan itibaren çocukların karşılaştıkları sorunlara çözüm odaklı yaklaşmalarına ve mücadeleden vaz geçmemelerine destek olabilecek resimli kitapları sizin için derledik.

Sorgulayan, çözüm arayan ve dayanışmanın gücüne inanan çocukları yetiştirebilmek dileğiyle…

YAZI YAZAN İNEKLER

Yazan: Doreen Cronin

Resimleyen: Betsy Lewin

Çeviren: Nurten Hatırnaz

Yayınevi: Beyaz Balina Yayınları

Kapağındaki “Organik Kitap” etiketiyle karşımıza çıkan kitap, çocukların sağlığına ve çevreye zararı olmayan ekolojik, kokusuz, doğal matbaa malzemeleriyle üretilen okul öncesi serisine ait. Hikâye, Çiftçi Ali Baba’nın ineklerinin kendisine daktiloyla yazılmış bir not bırakmasıyla başlıyor.

“Sevgili Ali Baba,

Ahır geceleri çok soğuk oluyor. Elektrikli battaniye istiyoruz.

Saygılarımızla, İnekler”

Çiftçinin, ineklerin isteklerini yerine getirmemesiyle birlikte hayvanların teker teker çalışmayı reddetmesi ve ardından dayanışmayla kazandıkları hakları eğlenceli bir dille anlatılmış. Metnin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olan illüstrasyonlar ise çocukların çok hoşuna gidecek…

KESE KÂĞIDI PRENSESİ

Yazan: Robert Munsch

Resimleyen: Michael Martchenko

Çeviren: Ayşe Düzkan

Yayınevi: Güldünya Yayınları

Yazarın 1980 yılında yazdığı öykü, o günden bu yana tüm dünyada yedi milyondan fazla basılmış. Ülkemizde yayınlanan çocuk kitaplarında, çizgi filmlerde veya ders kitaplarında pek rastlayamayacağımız bir konu olan toplumsal cinsiyet eşitliğini içeren bu kitabın yanı sıra, yayınevinin Küçük Feministin Kitabı, Bu Senin Bildiğin Peri Masallarından Değil, Feminizme Devam, Yıldızlar Arası Sindirella adlı kitapları da bulunmakta.

Kitapta, yüzyıllardır anlatılan masallardaki prenseslere hiç benzemeyen Elizabeth’in, bir ejderhanın peşinden giderek prensini, zekice fikirleriyle kurtarması anlatılıyor. Prens Ronald’ı kurtarmak için türlü sıkıntılara giren Kese Kağıdı Prensesi’nin karşılaştığı tavır karşısında verdiği cevap ise cinsiyet rollerini paramparça eden tam bir sürpriz!

ARNOLD-KOYUNLUĞUN KURTARICISI

Yazan: Gundi Herget

Resimleyen: Nikolai Renger

Çeviren: Gültekin Emre

Yayınevi: Gergedan Yayınları

Resimleriyle başlı başına bir mizah yaratan öyküde Süper Koyun Arnold, kırmızı yün kazağıyla sürüsünden epey farklı biri olduğunu kanıtlıyor. Kurt geldiğinde onunla savaşmayı seçen Arnold, etrafında söylenenlere hiç kulak asmıyor. En yakın arkadaşı Köstebek Manni’nin birazcık (!) yardımıyla sadece hedefine odaklanıyor. Dayanışmanın en eğlenceli örneğini sergileyen bu iki dostun mücadelesini çocuklar keyifle okuyacak…

İYİ KALPLİ KÜÇÜK TAVŞAN

Yazan: Michael Escoffier

Resimleyen: Eleonore Thullier

Çeviren: Korkut Erdur

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Yazarın Türkçe’ye çevrilen ilk kitabında, kaderine boyun eğmeyen bir tavşanın, kurdun tuzağına düşerek fabrikada zorla çalıştırılması anlatılıyor. Tavşan, haksızlığa ve köle gibi çalıştırılmaya karşı çıkarak bir plan hazırlıyor. Peki, “Hayat böyle. Başka çare yok.” diyen diğer tavşanlar ona yardım edecek mi? Çocuklara iyilik, kötülük, işbirliği kavramları üzerinden kölelik ve özgürlük olgularını sorgulatan güçlü bir emek mücadelesi öyküsü…