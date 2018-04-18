Çocuklara konserler, çocuklardan şarkılar

23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kadıköy’de konserlerle kutlanacak

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi, 23 Nisan akşamı Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde olacak. Merkezin dans ve ritim öğretmenleri öğrencileriyle birlikte, Kadıköylü tüm çocukları, tabii anne ve babalarını 23 Nisan coşkusunu yaşamaya davet ediyor. Saat 19.00’da yapılacak ücretsiz etkinlikte, dans gösterisi ve ritim konseri olacak.

Caddebostan Kültür Merkezi’nde ise İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 23 Nisan’ı kutlayacak. 20 Nisan Cuma günü saat 16.00 ve 21 Nisan Cumartesi günü saat 11.00’de yapılacak olan İDSO DenizBank “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konserleri’’nde, tiyatrocu Dila Çetinöz Sönmez anlatıcı olarak yer alacak. Solist Altuğ Tekin ( Korno ) ve solist Ozan Göktan’ın (korno) eşlik edeceği onserlerde, Georges Bizet’in “ Carmen Suite No. 1'den "Les Toreadors", Antonio Vivaldi’nin “İki Korno İçin Konçerto RV 539 (1. Bölüm), Henry Wood’un “Sea Song” ve Howard Griffiths’in Çocuklar İçin Müzikli Masal " Orkestra Fareleri" eseri icra edilecek. İDSO Müdürü& Program Koordinatörü Bülent Evcil, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konserimize küçük, büyük tüm sanatseverleri davet ediyoruz. Çocukların da çok seveceğine inandığımız bir program hazırladık. Bayram coşkusunu klasik müziğin şemsiyesi altında hep birlikte yaşayalım” diyor.

Çocuklar operada

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) çocuklara opera ve baleyi daha yakından tanıtmak için, “Çocuklar Operada” etkinliğini düzenliyor. Etkinlikte, çocuklar orkestra çukuruna giriyor, sahneye çıkıyor, aryalar söylüyor… Geleceğin opera ve bale sanatçısı olmak için ilk adımlarını “sahnede” atıyorlar. Tenor, soprano, bas, bariton nedir ? Opera-bale hakkında önemli bilgiler, tarihlerindeki önemli konular, çocukların interaktif katılımyla eğlenceli bir hale dönüşüyor. Yücel Özeke’nin anlatıcı olduğu etkinlikte İDOB sanatçıları Besnik Ademoğlu, Funda Güllü, Emre Güngör, Begüm Karacasu, Neslişah Pekin, viyolonsel sanatçısı Didem Erken ve piyanist Simten Şenpolat yer alıyor. İlki 15 Nisan’da yapılan etkinlik, 22 Nisan Pazar günü saat 14:00’te Süreyya Operası’nda tekrarlanacak.

Operada resim sergisi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin, bu yıl 6. sını düzenlediği “Opera – Bale denince aklına ne geliyor” konulu, 7-11 yaş arası çocuklara yönelik resim yarışması sona erdi. Van’dan Adana’ya, Rize’den Diyarbakır’a Türkiye’nin dört bir yanından, işitme engellilerin de aralarında bulunduğu farklı okullardan, belki de hiç opera ya da bale eseri izleme imkanı bulamamış çocukların yoğun katılım gösterdiği yarışmaya Diyarbakır’dan gelen, bir öğretmenin kaleme aldığı mektup jüriyi son derece etkiledi. Mektupta; “öğrencisinin, hayatında hiç opera-bale izlememiş olduğu ve hatta resim malzemelerini bile bu yarışmaya katılabilmek için arkadaşından aldığı, yaptığı resimleri de, bu çocuğun gözündeki heyecanı söndürmemek adına gönderdiği ” yazıyordu.

Gönderilen tüm resimler, ressamlar tarafından değerlendirilecek. Sedat –Güzin Gürel Sanat ve Bilim Vakfı ve İş Bankası’nın ödüller dağıttığı yarışmada, ilk üç derecenin yanında iki mansiyon ödülü sahiplerini bulacak. İlk üçe giren resimlerden biri, her yıl olduğu olduğu gibi önümüzdeki senenin afişi olarak belirlenecek. Sergi açılışı ve ödül töreni 22 Nisan Pazar günü saat:14.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde yapılacak. Resimler, 19 Mayıs’a dek operanın fuayesinde sergilenecek.