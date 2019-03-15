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Çocuklar için kısa film atölyesi başlıyor

Çocuklar için kısa film atölyesi başlıyor
GazeteKadıköy

Sinema Adası, sinemanın üretim süreçlerini öğrenmek isteyenleri alanında uzman isimlerle buluşturmaya devam ediyor. Sinema Atölyeleri’nin beşincisi yönetmen Benhür Bolhava eğitmenliğinde 10-16 yaş arasındaki çocuklarla yapılacak.

Kadıköy Yeldeğirmeni’nde bulunan Sinema Adası’nda yapılacak olan Kısa Film Atölyesi, 23 Mart’ta başlayıp 11 Mayıs’ta sona erecek. Katılımcılar hikâye yazmayı, yazdıklarını senaryoya dönüştürmeyi, karakter yaratmayı, senaryonun doruk ve çatışma noktalarını, mekân ve oyuncu seçimini, film çekimini ve kurguyu deneyimleyip öğrenecekler.

Adres: Osmanağa mah. Reşit Efendi sok. No: 70/4 Kadıköy 0553 385 45 88

www.sinemaadasi.com

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